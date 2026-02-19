Obrat uoči suđenja: Ostavio djevojku da se smrzne 45 metara od vrha? Njegove riječi na sudu šokirale su mnoge

Na sudu u Innsbrucku započelo je suđenje 39-godišnjem Thomasu Plambergeru, optuženom za ubojstvo iz nehaja zbog smrti svoje djevojke Kerstin Gurtner na najvišoj austrijskoj planini Grossglockneru.

Tridesettrogodišnja Kerstin preminula je od hipotermije tijekom brutalne siječanjske noći 2025. godine, samo 45 metara ispod vrha visokog 3840 metara. Tužitelji tvrde da ju je Plamberger ostavio samu dok je bila iscrpljena, pothlađena i dezorijentirana te da nije na vrijeme pozvao pomoć.

Plamberger se prvog dana suđenja izjasnio da nije kriv. Za kazneno djelo ubojstva iz nehaja prijeti mu kazna do tri godine zatvora.

Prema optužnici, iskusni planinar navodno je podcijenio surove zimske uvjete i krenuo na uspon dva sata kasnije nego što je bilo planirano, bez odgovarajuće opreme za hitne situacije. Tužitelji ističu i da je znao da Kerstin nikada prije nije bila na alpskoj turi takve duljine, težine i nadmorske visine, ali je unatoč tomu odlučio nastaviti.

Tijekom 11-mjesečne istrage analizirani su njihovi mobilni telefoni, sportski satovi i fotografije s uspona, a naručeno je i neovisno stručno izvješće alpinističkog stručnjaka.

Prema navodima tužiteljstva, Plamberger je oko 00:30 nazvao gorsku službu spašavanja, no sadržaj razgovora ostao je nejasan. Obrana tvrdi da je zatražio pomoć i poriče da je rekao da je sve pod kontrolom. Istražitelji, pak, navode da je nakon poziva isključio telefon i ignorirao daljnje pokušaje kontaktiranja.

Oko 2 sata ujutro, samo 40 metara ispod vrha, Plamberger je navodno ostavio Kerstin samu u ledenom mraku, bez zaštitne opreme i pokrivača za spašavanje. Snimke s web-kamere, kako se tvrdi, prikazuju ga kako u 2:30 nastavlja silazak s druge strane planine. Uzbuna za spašavanje izdana je tek u 3:30, no zbog snažnog vjetra helikopteri nisu mogli poletjeti. Spasioci su Kerstinino tijelo pronašli u 10 sati ujutro na obronku planine, piše The Sun.

Tragičan uspon Foto: X/Screenshot

Obrana, koju zastupa odvjetnik Kurt Jelinek, tvrdi da je Kerstin navodno viknula: "Kreni!" nakon što je s njom proveo sat i pol u ekstremnim uvjetima te da je pokušao potražiti pomoć. Plamberger inzistira da je riječ o tragičnoj, kobnoj nesreći.

Uoči suđenja dogodio se i neočekivani obrat – Kerstinina majka javno je podržala optuženog, kritizirajući, kako je rekla, lov na vještice protiv njega.

"Ljuti me što se Kerstin prikazuje kao naivna mala budala koja se dala odvući na planinu", izjavila je i dodala da smatra nepravednim način na koji se kćerinog dečka tretira u medijima i javnosti.

Tijekom suđenja očekuje se svjedočenje 15 svjedoka, uključujući članove obitelji, pripadnike gorske službe spašavanja, pilota helikoptera i forenzičkog patologa.