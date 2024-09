VIDEO Dron se spremao ubiti ruskog vojnika, ali sve je stalo u ključnom trenutku: Umjesto kiše metaka spustio mu je poruku koja mu je spasila život

Bojna K-2, koja je dio 54. brigade ukrajinske vojske, objavila je video s bojišnice koji se razlikuje od sličnih videa po tome što je ruski vojnik, koji je trebao biti ubijen u napadu dronom, na kraju pošteđen i praktički spašen.

Na objavljenoj snimci vidi se kako operater drona odlučuje ne ubiti ozlijeđenog ruskog vojnika i umjesto toga ispušta vodu i poruku prije nego što ga odvede preko ničije zemlje do ukrajinskog rova.

Nejasno je gdje je i kada video snimljen, iako se čini da je radnja smještena u kasno ljeto na bojnom polju u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini. Tijekom cijelog rata 54. brigada je bila na prvoj crti bojišnice u regiji Donbas, piše Telegraph.

Čini se da je video dio sofisticiranog novačenja za bataljun K-2, koji je, kao i ostatak ukrajinske vojske, pod pritiskom da prijavi još vojnika.

Preživio bacanje granate

Video počinje skeniranjem rova nakon napada, a ukrajinski dron traži preživjele. Ozlijeđenog ruskog vojnika pronašli su kako leži preko tijela drugih vojnika kod zemljanog luka, no taj dio videa je zamućen.

Potom, čini se, na vojnika dron baci tri granate, no on preživi napad. Kasnije se dron vraća do rova i otkriva da je ozlijeđeni vojnik otpuzao od zemljanog luka i sada leži na leđima, moleći da ga se poštedi.

Operater ukrajinskog drona očito se sažalio nad ozlijeđenim ruskim vojnikom s obzirom na to da mu u jednom trenutku baca bocu vode te mu daje poruku s uputama kako doći do ukrajinskih linija i sigurnosti.

Ruski vojnik se prekriži i maše ukrajinskom operateru drona pa sklapa ruke u znak zahvalnosti prije nego što popije vode.

Ruski vojnik potom vadi špricu iz džepa i ubrizgava lijek protiv bolova u lijevu ruku. Leži iscrpljen prije nego što skupi snagu i otetura iz rova u Ničiju zemlju.

U jednom trenutku ruski vojnik leži u krateru i signalizira dronu da želi popušiti cigaretu, nakon čega izvadi iz džepa kutiju cigareta, koju otvori i naposljetku zapali.

Povremeno, topnička granata padne blizu ozlijeđenog ruskog vojnika koji se probija između krhotina i kratera. U podnaslovu videa stoji da na njega pucaju njegove vlastite snage.

Ozlijeđeni ruski vojnik, s ukrajinskim dronom kao vodičem, naposljetku stiže do ukrajinskih rovova, gdje se iscrpljen sruši na zemlju. Nakon nekoliko trenutaka do njega dolaze dva ukrajinska vojnika i odvode ga.

