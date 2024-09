VIDEO/FOTO ''Četniku se ne smije reći da je četnik“, požalio se Bulj pa raspalio Porfirija po Saboru

Tijekom slobodnih govora u Saboru Mostov saborski zastupnik Miro Bulj govorio je o pravomoćnoj presudi Marku Juriču, koji je osuđen na 10 mjeseci zatvora uvjetno uz rok kušnje na dvije godine jer je u emisiji Z1 televizije u početkom 2016. poručio svima koji šeću Cvjetnim trgom da budu oprezni jer je "u blizini crkva u kojoj stoluje… četnički vikar.“

Među onima koji su zbog govora mržnje tada podniijeli kaznenu prijavu protiv Juriča je i Srpsko narodno vijeće (SNV), kojemu je na čelu SDSS-ov Milorad Pupovac. DORH je podignuo optužnicu 2019., a Jurič je četiri godine kasnije na Općinskom sudu u Zagrebu nepravomoćno, i potkraj rujna 2024. na Županijskom sudu u Bjelovaru pravomoćno osuđen, s obrazloženjem da je svojim komentarima kod većeg broja ljudi želio potaknuti osjećaj mržnje i netrpeljivosti prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti i svećenstvu SPC-a.

Od četnika do poreza na nekretnine do četnika

''Osuđen je jer je četniku rekao da je četnik – Porfiriju Periću, koji je pjevao četničke pjesme, a prijavilo ga je Srpsko narodno vijeće i Milorad Pupovac“, kazao je Bulj za saborskom govornicom i ustvrdio da je vladajuća većina s Pupovcem udarila na medijske slobode te optužio Novosti da blate i vrijeđaju one koji drugačije misle.



''Zamislite da je neki naš kardinal pjevao ustaške pjesme što bi napisale Novosti, a ovdje četnik svećenik Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić je pjevao četničke pjesme – mogu i pustiti, ali druga mi je sad tema“, rekao je Bulj, koji je nedavno zabranio izložbu u Sinju koju financira Srpsko narodno vijeće, izdavač Novosti.

Iako mu je, kako je rekao, druga tema – ''životna tema“ – porez na nekretnine koji je nazvao haračem i mjerom zbog koje će neki ljudi u Hrvatskoj prodavati svoju djedovinu, nešto kasnije nije odolio prvoj temi. Naime, SDSS-ova saborska zastupnica Dragana Jeckov upozorila je da se Bulj neprimjereno izražavao o patrijarhu Porfiriju i dodala: ''Mi se nikada nismo negativno izražavali o bilo kojem vjerskom poglavaru bilo koje konfesije.''

Predsjednik Sabora HDZ-ov Gordan Jandroković rekao je da je činjenica da je Bulj Porfirija nazvao četnikom, ali: ''Isto tako je govorio o pjevanju pjesme koje se dogodilo, to smo svi vidjeli pa je dosta teško sada procijeniti što da učinim.'' ''Porfirije je i sam priznao, koliko sam čitao, da je pjevušio ne znajući o kakvoj se pjesmi radi tako da ne mogu tu ništa posebno reagirati“, kazao je Jandroković.

Porfirije se, naime, 2016. našao u skandalu nakon što je na snimci, koja je navodno nastala pet godina ranije u Chicagu, otkriveno da je s drugim pravoslavnim svećenicima pjevao pjesmu u kojoj se spominju mitraljesci, granate te kokarda četničkog vojvode Momčile Đujića.

''Dok sam ja gradonačelnik Sinja..."

''Četnik je četnik, bio on Porfirije ili ne znam tko. Ja ću pustiti da čujete što je pjevao, samo kratko, vaš Porfirije četnik“, rekao je Bulj pa pustio snimku, a dok je pjevanje odzvanjalo sabornicom iz mobitela u Buljevoj ruci, oglasio se Jandroković.



'Dobro, kolega Bulj, nije nužno da ovdje slušamo tu glazbu'', kazao je predsjednik Sabora i Bulju udijelio opomenu jer Buljev istup nije bila replika nakon čega je uslijedilo koškanje između njih dvojice te Bulj poručio Jandrokoviću: ''Četnike branite u Saboru''. Zaradio je odmah drugu opomenu jer je vikao bez da je dobio pravo govora.



Javila se ponovno Jeckov: ''Kada nama o slobodi medija govori prvi i jedini gradonačelnik koji je zabranio izložbu o motivima srpskog folklora, onda nam je jasno koliko u slobodarskom duhu gradonačelnik vodi taj grad.'' S obzirom na to da je i to bila replika, a ne povreda saborskog Poslovnika, Jandroković je i Jeckov udijelio opomenu. ''Dok sam ja gradonačelnik Sinja, SNV i etnobiznis Milorada Pupovac neće financirati u bilo kojoj instituciji Grada. Privatno, to možete iznajmiti, ali to što Srbi drže do vas…'' ''Pa vi branite četnike'', opetovao je Bulj i zaradio i treću opomenu što znači da više ne može sudjelovati u raspravi o ovoj točci.

''Ovo je sve jeftini igrokaz Mire Bulja''

Bio je to trenutak koji je iskoristio Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke (HDS): ''Samo bih upozorio i upoznao hrvatsku javnost s jednom činjenicom koju sam već istaknuo, a to je da je Miro Bulj, odnosno Most u koaliciji s SDSS-om u Šibensko-kninskoj županiji.'' ''Dakle, Jeckov i Bulj se prepucavaju, odnosno Bulj napada Jeckov, a ona i on zajedno upravljaju Šibensko-kninskom županijom. Ovo je sve jeftini igrokaz Mire Bulja“, zaključio je Zekanović, koji je također zaradio u tom trenutku za njega već treću opomenu.

Bulj se nije dao, poručio je potom: ''Sinj – slobodan grad.'' ''Kolega Bulj, još jednom to napravite, dobit ćete kaznu isključenja, molim vas, nemojte dobacivati prije nego što dobijete riječ, to kontinuirano radite'', upozorio je Jandroković i poručio: ''Molio bih vas da malo snizimo tenzije, posebno u ovim temama koje se očito koriste kako bi neki prikupili jeftine političke bodove. Inzistirati na način na koji to čini kolega Bulj, nikome ne pridonosi niti je korisno za hrvatsko društvo.''



Reagirao je na to Buljev stranački kolega Božo Petrov kazavši da je reagirao jer je Jandroković prozvao Bulja za skupljanje jeftinih političkih bodova: ''Nisam se mislio uključivati, ali to nije istina. On je upozorio na ono što je istina i vi ste sami to priznali.''

''Ponavljati – on je četnik, on je četnik, on je četnik – ima svoju jasnu svrhu. O tome govorim. Opomene je dobio jer je zloupotrebljavao Poslovnik, ali je vidljivo iz toga koja je njegova namjera. Svi smo dovoljno politički promišljeni da ne bismo razumjeli to što je on radio.''



Petrov se s time nije složio, a u raspravu se uključio i Josip Jurčević iz Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, stranke Pravo i pravda i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića s nekim povijesnim interpretacijama, na što je Jandroković rekao da on sad ne bi ulazio u njih te upozorio na delikatnost položaja predsjednika Hrvatskog sabora. Kako je tekla daljnja rasprava i za što je Jurčević prozvao Srpsku pravoslavnu crkvu, pogledajte u videosnimci iz sabornice.

