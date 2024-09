Rusija zauzela ukrajinski grad tvrde ratni blogeri: Vojnici su podignuli zastavu

Ruske snage zauzele su ukrajinski grad Ukrainsk na istoku Donjecke oblasti u utorak dok napreduju prema zapadu u sklopu pokušaja da zauzmu cijeli Donbas, objavili su ruska državna novinska agencija RIA i ruski ratni blogeri.

Ruski vojnici su podigli svoju zastavu na rudarsko okno u okolici grada, koji je prije rata imao preko 10.000 stanovnika, javila je RIA, citirajući neimenovani izvor iz ruske vojske.

"Ukrainsk je naš", kazao je proruski vojni bloger Jurij Podoljaka, dodavši da su ruske snage zauzele grad gotovo netaknut, zbog čega ga mogu koristiti kao bazu za daljnje ofenzivne operacije.

A video has appeared of Russian troops raising a flag on a ventilation shaft of one of the mines in Ukrainsk. Russian media and military publics are announcing that the Russian Armed Forces have taken control of Ukrainsk in Donetsk Oblast (in the Kurakhovsko-Pokrovsko direction).… pic.twitter.com/1cRIiPTahw