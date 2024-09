FOTO/VIDEO Ribari ulovili jezivo biće iz morskih dubina, legenda kaže: "Ovo je predznak potresa"

Glava poput konja, oči veličine tanjura, dugo, plosnato tijelo - stvorenje je iz velikih morskih dubina koje su kod otoka Melville prošloga tjedna uhvatila dvojica australskih ribara tijekom izleta i pohvalila se njime na društvenim mrežama.

Objava je izazvala mnogo reakcija, a kod nekih i nelagodu, pa čak i strah. Naime, riba koju se rijetko viđa, a koju je dvojac uhvatio je riba veslo, inače u japanskoj legendi poznata kao predznak potresa kad se pojavi u plitkim vodama, što je dovelo do toga da je se naziva "riba sudnjeg dana". Njezina rijetkost i izgled s vremenom su dovela i do legendi o morskim čudovištima s obzirom na to da izgleda kao mitološka morska zmija.

Stvorenje neobičnog izgleda pliva okomito na dubinama do 1000 metara rijedak je ulov na tom području, a ribari su ga ulovili dok su vodili čarter grupu tijekom mjesečine.

Ova riba može narasti do nevjerojatnih 17 metara, a karakteristična je po dugom, srebrnastom tijelu nalik vrpci, a jezivu pojavu dodatno naglašavaju velike oči i crvene bodlje. Znanstvenicima je izuzetno zanimljiva, pogotovo jer se na nju vrlo rijetko nailazi, a kada se pojavi u plitkim vodama vejrojatno je bolesna, objašnjavaju. Međutim, nikakva znanstvena veza s potresima nije utvrđena.

Fotografija ulova objavljena na Facebook stranici Fishing Australia TV imala je tisuće komentara i dijeljenja otkako je prije koji dan objavljena.

"Prvi put čujem da je netko uspio uhvatiti takvu vrst ribe, većinu njih, naposljetku, more izbaci na obalu kao već uginule", napisao je kolumnist lokalnog australskog Herald Suna Alex Julius.





Pročitajte i ovo Krš i lom u Zagrebu Predsjednik Uprave DM-a završio u Remetincu: Bejzbolskom palicom napao poznanika, mahao nožem te ga pretukao

Pročitajte i ovo Tenzije na Bliskom istoku Hezbolah: "Ispalili smo raketu na sjedište Mossada" - Znakovita poruka iz Europe: "Pojačavamo planove za nepredviđene situacije"