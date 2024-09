Šokantna eksplozija nije izazvala samo omanji potres nego je i stanovništvo iz obližnjeg naselja evakuirano iz svojih domova. Društvenim medijima kruže još nepotvrđene snimke goleme vatrene kugle koja je obasjala noćno nebo i više detonacija koje se čuju s druge strane jezera koje se nalazi 380 kilometara zapadno od Moskve.

O koliko je snažnoj eksploziji riječ, govori i činjenica da su NASA-ini sateliti detektirali intenzivno emitiranje toplinske energije s prostora veličine 14 kvadratnih kilometara.

One more video of the ammunitions detonating in Toropets, Tver region.



Ukrainians are so happy that all this won't be flying on our heads. Glory to our Warriors who made this possible! https://t.co/BMxvJ0HMwY pic.twitter.com/JWGXu8BHm3