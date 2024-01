Bile su "izraelske oči" na granici, upozoravale su na rat, ali nitko ih nije slušao: One su prve ubijene, a nisu imale ni oružje

Poznate su kao izraelske oči na granici Gaze. U mjesecima koji su prethodili Hamasovim napadima 7. listopada, počele su uočavati stvari: uvježbane racije, lažno uzimanje talaca i čudno ponašanje farmera s druge strane ograde.

Noa, kojoj to nije pravo ime, kaže da su informacije o tome što su vidjele proslijedile obavještajnim službama i višim časnicima, ali su bile nemoćne učiniti više.

"Bile smo samo oči", rekla je.

Nekima od tih žena bilo je jasno da Hamas planira nešto veliko, da postoji, prema Noinim riječima, "balon koji će puknuti".

BBC je razgovarao s tim mladim ženama o eskalaciji sumnjivih aktivnosti koje su primijetile, prijavama koje su podnijele i onome što su nazvale nedostatkom reakcije viših časnika Izraelskih obrambenih snaga (IDF).

Pročitajte i ovo Četvero ozlijeđeno Jedna osoba poginula u eksploziji u tvornici u Srbiji. Sindikati: "Radnici rade u nesigurnim uvjetima"

Na uvid su britanskoj ekipi pokazale i WhatsApp poruke koje su slale u mjesecima prije 7. listopada, pišući o incidentima na granici. Pitale su se koja će biti dežurna kada počne neizbježni napad.

Ove žene nisu bile jedine koje su digle uzbunu, a kako se prikuplja više svjedočanstava, raste nezadovoljstvo reakcijom izraelskih vlasti. BBC je razgovarao i s obiteljima koje su izgubile svoje kćeri, kao i sa stručnjacima koji IDF-ovu reakciju na informacije tih žena smatraju dijelom šireg obavještajnog neuspjeha. IDF je odgovorio da je "trenutačno usredotočen na uklanjanje prijetnje od terorističke organizacije Hamas" i odbio je odgovoriti na pitanja BBC-ja.

Pročitajte i ovo Žastok obračun HDZ-ovac optužio zastupnicu da je rekla kako Hrvatsku treba razoriti kao Kartagu, ona tvrdi "To nije kazneno djelo, već je čin pravog domoljublja"

"Problem je u tome što vojska nije povezala stvari", kaže bivša zapovjednica jedne od graničnih jedinica za BBC.

Da jesu, kaže ona, shvatili bi da Hamas sprema nešto neviđeno.

Shai Ashram (19) bila je jedna od žena na dužnosti 7. listopada. U razgovoru sa svojom obitelji, tijekom čega su oni čuli pucnjeve kako odzvanjaju u pozadini, rekla je da su "teroristi u bazi i da će se dogoditi stvarno veliki događaj".

Bila je jedna od više od deset ubijenih vojnika za nadzor. Ostali su uzeti kao taoci.

Pročitajte i ovo Bankarska elita Zelenski u Davosu na sastanak s vodećim svjetskim investitorima: Ondje je zbog jednog razloga

Dok je Hamas napadao, žene u Nahal Ozu, bazi udaljenoj oko kilometar od granice s Gazom, počele su se opraštati jedna s drugom na zajedničkoj WhatsApp grupi. Noa, koji nije bio na dužnosti i čitala je poruke kod kuće, sjeća se kako je pomislila "to je to". Napad kojeg su se dugo bojale sada se stvarno dogodio.

Shai Ashram (Foto: x)

Zbog lokacija svojih baza, žene iz ove vojne postrojbe, poznate kao tatzpitaniyot na hebrejskom, bile su među prvim Izraelcima do kojih je Hamas došao nakon divljanja koje je krenulo iz Gaze.

Pročitajte i ovo Krađa u susjedstvu Iz termoelektrane nestalo 100 tona bakra: "Shvatili su da pumpa ne radi jer više nema kabela"

Žene sjede u sobama blizu granice, svaki dan satima gledaju u snimke nadzora snimljene kamerama uz visokotehnološku ogradu i balone koji lebde iznad Gaze. Postoji nekoliko ovih jedinica uz ogradu Gaze, a druge na različitim položajima duž izraelskih granica. Sve ih čine mlade žene, u dobi od kasnih tinejdžerskih do ranih 20-ih. One ne nose oružje. Za mnoge je vrijeme u vojsci bilo prvi put da su živjele daleko od svojih obitelji, a opisuju i stvaranje sestrinskih veza.

"Naš posao je zaštititi sve stanovnike. Imamo jako težak posao - sjedite u smjeni i ne smijete žmiriti niti malo pomaknuti oči. Uvijek morate biti fokusirani", kaže Noa.

Članak koji je IDF objavio krajem rujna navodi tatzpitaniyot uz izraelske elitne obavještajne jedinice kao one koje "znaju sve o neprijatelju". Kad vide nešto sumnjivo, prijave to svom zapovjedniku i unesu u računalni sustav kako bi ga procijenili viši dužnosnici.

Umirovljeni general bojnik IDF-a Eitan Dangot kaže da tatzpitaniyot igraju glavnu ulogu u "pritiskanju gumba koji govori da nešto nije u redu", te da brige koje iznesu kod zapovjednika treba prenijeti u lancu "kako bi se stvorila obavještajna slika".

On kaže da osmatračnice daju ključne "dijelove slagalice" u razumijevanju bilo kakvih prijetnji.

🇵🇸🇮🇱‼️🚨 BREAKING: Hamas breach training to overcome Israeli border with the Gaza Strip has been published.



-> They were able to train in the open without anybody noticing?



Surveillance satellites or drones? pic.twitter.com/KPehotNQWj