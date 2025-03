Republikanski predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da se ne šali kada govori o mogućem trećem predsjedničkom mandatu, što je zabranjeno američkim Ustavom, no da je prerano da o tome razmišlja.



Donald Trump, koji je 20. siječnja drugi put preuzeo mandat u Bijeloj kući 20., imao je neizravne aluzije o trećoj kandidaturi, no izravno je to spomenuo u nedjelju u telefonskom intervjuu koji je dao NBC Newsu.

"Ne, ne šalim se. Ne šalim se", rekao je Trump. "No prerano je da razmišljam o tome." "Postoje metode pomoću kojih to možete učiniti, kao što znate", rekao je. Međutim, odbio je objasniti o kakvim se metodama radi.

Američki predsjednici ograničeni su na dva četverogodišnja mandata, prema 22. amandmanu američkog Ustava. Trump je prvi puta bio predsjednik od 2017. do 2021. Mnogi strahuju do čega li će dovesti njegovi potezi pronalazeći kakvu takvu nadu da nakon ovog mandata više ne može biti predsjednik, no ideje o trećem mandatu, o čemu se i ranije spekuliralo, izazivaju daljnju bojazan.