VIDEO Postavljen novi kip "nesretnih ljubavnika": Oglasila se Bijela kuća

Zlatni kip američkog predsjednika Donalda Trumpa i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina u pozi inspiriranoj filmom "Titanic" postavljen je na Nacionalni trg u Washingtonu.

Sk0luptura visoka 3,6 metara koja je otkrivena u utorak treći je gerilski umjetnički rad koji ismijava prijateljstvo Trumpa i Epsteina. Djelo se pripisuje tajanstvenom kolektivu The Secret Handshake, čiji članovi ostaju anonimni.

Nije poznato je li ova instalacija povezana s nedavno postavljenim "Jeffrey Epstein Walk of Shame" u parku Farragut Square, nedaleko od Bijele kuće, gdje su postavljene zvijezde nalik onima s hollywoodskog Šetališta slavnih s imenima poznatih osoba povezanih s Epsteinom.

An anonymous artist installs a Titanic-inspired statue of Donald Trump and Jeffrey Epstein in Washington, DC. pic.twitter.com/18nmBISSmL — TIMES NOW (@TimesNow) March 11, 2026

Čini se da je cilj ovih umjetničkih intervencija zadržati pažnju na Epsteinovim dosjeima, u kojima se Trumpovo ime pojavljuje tisuće puta, a koji su zbog rata u Iranu "pali u drugi plan", piše The Guardian.

Kip Trumpa i Epsteina u Washingtonu - 3 Foto: AP Photo/Jose Luis Magana/via Guliver

Uz skulpturu nazvanoj "King of the World" (što aludira na scenu iz Titanica u kojoj su Jak i Rose na pramcu broda) postavljene su ploče s komentarima koji aludiraju na njihov nekadašnji odnos.

Kip Trumpa i Epsteina u Washingtonu - 1 Foto: AP Photo/Jose Luis Magana/via Guliver

"Tragična ljubavna priča Jacka i Rose temeljila se na luksuznim putovanjima, razuzdanim zabavama i tajnim aktovima. Ovaj spomenik odaje počast vezi između Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina, prijateljstvu koje je, čini se, također bilo izgrađeno na luksuznim putovanjima, razuzdanim zabavama i tajnim aktovima", stoji na jednoj od njih.

U blizini je postavljen i niz od 10 transparenata s fotografijom Trumpa i Epsteina zajedno te sloganom "Make America Safe Again". Na svakom se nalazi i oznaka američkog Ministarstva pravosuđa, pri čemu je riječ "Justice" (pravda) precrtana.

Reagirala Bijela kuća

Navodno kolektiv The Secret Handshake koristi posrednike kako bi od američke Službe za nacionalne parkove dobio potrebne dozvole za postavljanje instalacija. Prošlog rujna isti su umjetnici postavili i skulpturu "Best Friends Forever".

Kip Trumpa i Epsteina u Washingtonu - 2 Foto: AP Photo/Jose Luis Magana/via Guliver

Trump je više puta tvrdio da je "u potpunosti oslobođen svake sumnje" nakon objave milijuna stranica dokumenata povezanih s istragom o Epsteinu. Bijela kuća brzo je osudila ovu instalaciju.

"Kada će ovi bogati donatori Demokratske stranke napraviti skulpture demokrata koji su nastavili tražiti novac i sastanke od Epsteina čak i nakon što je osuđen kao seksualni prijestupnik?", objavila je zamjenica glasnogovornice Abigail Jackson.