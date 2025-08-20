Ogroman skandal: Zastupnica naručila ubojstvo psa nove partnerice bivšeg muža?

Uoči parlamentarnih izbora početkom listopada Češku potresa bizaran skandal. Naime, zastupnica Margita Balaštíková, koja se spominjala kao moguća buduća ministrica poljoprivrede, izostavljena je s izborne liste.

Andrej Babiš, milijarder i čovjek koji je doktorirao preživljavanje skandala, ima jednostavan zadatak uoči izbora - pokazati ljubav prema psima.

Naime, jedan od tamošnjih medija Seznam Zprávy objavio je snimke na kojima kandidatkinja s njegove izborne liste navodno govori o uništavanju tvrtke svog bivšeg supruga i o tome da bi unajmila nekoga da ubije psa njegove nove partnerice. Prije nego što je obrisala profil na Facebooku, poručila je da su snimke montirane i da nikad ništa slično nije planirala, a pas je, kaže, živ i zdrav, piše POLITICO.

Bio bi to težak skandal svugdje, a posebno je težak u zemlji u kojoj čak 42 posto kućanstava ima psa, što je jedan od najviših postotaka u EU-u.

"Činjenica da se te laži pojavljuju baš sada jasno mi govori da je riječ o pokušaju da se našteti pokretu ANO uoči izbora, ali i da se skrene pozornost s brojnih skandala aktualne vlade. Ne želim niti ću ikada naštetiti ANO-u, zato sam odlučila odmah zamrznuti svoje članstvo", poručila je Balaštíková.

Uključila se i policija

Češka policija objavila je da istražuje slučaj, a od osobe koja je trebala biti njegova ministrica poljoprivrede u slučaju izborne pobjede odmah se distancirao i Babiš: "Takvi ljudi ne mogu biti dio pokreta. Naravno da je Balaštíková pogriješila. Ne može tako govoriti. To je njezina greška i odmah sam reagirao – svi mi volimo životinje."

U anketama koje provodi institut STEM Babiš i njegov desno-populistički ANO trenutačno vode s 32,5 posto potpore. Vladajuća koalicija Spolu zaostaje s 20 posto, dok je krajnje desni SPD na trećem mjestu s 12,5 posto.

Da bi održao anketnu prednost, Babiš je odmah izveo pse na scenu. Nekoliko dana nakon izbijanja afere poveo je svoje stranačke pristaše, a oni svoje pse, u zahtjevan uspon na Lysu horu, najviši vrh Moravsko-šleskih Beskida, a potom su fotografije i snimke s planinarenja preplavile njegov profil na Facebooku.

Na jednom predizbornom skupu u Kolínu Babiš je mazio psa, dok je na drugoj fotografiji pas pio vodu iz zdjelice prikačene uz ANO-ov natpis na kojem je pisalo: "Osvježi se s Betynom." Betyna je pas Babiševa bliskog suradnika i potpredsjednika ANO-a Karla Havlíčeka, koji je aferu nazvao neprihvatljivom i dodao da ga cijeli skandal osobno još više pogađa jer je veliki ljubitelj pasa.

Unatoč svemu, Babiš ostaje miran. On je i ranije izlazio neokrznut iz političkih skandala mnogo većih razmjera - od optužbi da je oteo vlastita sina pa do aktualne afere sa sumnjivim subvencijama EU-a vrijednim dva milijuna eura.