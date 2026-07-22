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sprema tužbu

Odvjetnik Srbina koji je skoro ispao iz aviona: "Glava mu je bila kao spužva"

PišeM. T., 22. srpnja 2026. @ 22:57 komentari
Ljubiša Karović čudom preživio
Ljubiša Karović čudom preživio Foto: Društvene mreže/Screenshot
Srbin Ljubiša Karović, koji je umalo poginuo nakon što je tijekom leta Ryanaira djelomično izvučen iz aviona zbog otpadanja prozora, sprema tužbu protiv aviokompanije. Njegov odvjetnik tvrdi da će tražiti visoku odštetu nakon završetka istrage.
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Odvjetnik Srbina koji je skoro ispao iz aviona: "Glava mu je bila kao spužva"
sprema tužbu
Odvjetnik Srbina koji je skoro ispao iz aviona: "Glava mu je bila kao spužva"
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