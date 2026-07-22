Odvjetnik Srbina koji je skoro ispao iz aviona: "Glava mu je bila kao spužva"

Odvjetnik Ljubiše Karovića tvrdi da će od Ryanaira vrlo vjerojatno zatražiti visoku odštetu zbog fizičke i psihološke boli koju je njegov klijent pretrpio. Ipak, prije pokretanja odštetnog zahtjeva Karović se mora oporaviti, a istraga utvrditi zbog čega je tijekom leta došlo do raspadanja prozora zrakoplova.

Odvjetnik Ljubiše Karovića, Srbina koji je umalo poginuo nakon što je tijekom leta Ryanaira iz Soluna za München djelomično izvučen iz aviona, najavio je pokretanje sudskog postupka protiv aviokompanije.

Podsjetimo, 10. srpnja tijekom leta s Ryanairina zrakoplova otpao je prozor. Snažna dekompresija i zračne struje povukle su 61-godišnjeg Karovića prema van. Prema riječima njegova odvjetnika Vasilisa Tsiarasa, izvan zrakoplova našli su mu se glava, ruke i prsa, a tragediju su spriječili putnici koji su ga uspjeli povući natrag u kabinu.

"Moj klijent nosi ovratnik, ima ozljede cijelog tijela. Liječnici su mu rekli da mora nositi ovratnik najmanje šest tjedana. Nakon toga se mora vratiti u bolnicu da vidi hoće li mu biti potrebna operacija. Dok ne budemo imali cijelu sliku o cijelom slučaju, ne mogu govoriti odšteti, ali siguran sam da će biti visoka", rekao je Vasilis Tsiaras za Kurir.

"Vjerojatno bi bio mrtav"

"Danas sam imao kontakt s odvjetnikom koji zastupa ženu koja je sjedila pored mog klijenta. Radi se o gospođi koja nije njegova supruga. Ona je vrlo jasno potvrdila da je moj klijent bio izvan aviona na dvije, tri minute, da je bio isisan i da su ga ljudi pokušavali uvući unutra", dodao je.

Državljanin Srbije ozlijeđen nakon što se tijekom leta razbio prozor Foto: Screenshot

Kaže da je njegov klijent bio u životnoj opasnosti te smatra da bi, da nije bio vezan sigurnosnim pojasom, najvjerojatnije izgubio život.

"Kad je bio uvučen u avion, onesvijestio se još dva, tri puta. Sve što sam saznao bilo je od njegove žene. Ona je vidjela sve, jer je sjedila blizu. Šokiralo me kad mi je rekla da je Ljubiši, kad su ga uvukli, glava bila kao spužva. Bila je naduta i unakažena. Mislili su da je mrtav. Tada su mu masirali lice jer je glava bila puna krvi. Poslije nekoliko minuta se lice vratilo u normalu. To mi je rekla supruga mog klijenta, kao i žena koja je sjedila pored njega", rekao je Tsiaras.

Čeka se kraj istrage

Odvjetnik ističe da će konačnu odluku o visini odštetnog zahtjeva donijeti tek nakon što budu dovršena izvješća američkog Nacionalnog odbora za sigurnost prometa (NTSB), kao i nadležnih istražnih tijela iz SAD-a, Europske unije i Francuske. Tek nakon završetka istrage bit će poznato i koja će država biti nadležna za eventualni kazneni postupak te hoće li se utvrditi odgovornost za moguće propuste.