Povijesno nizak vodostaj Dunava stvorio problem u Parku prirode: Ugrožen riblji fond, pokreću se hitni projekti

Kopački rit pamti požare, ekstremne poplave, ali ovakvu sušu još nije doživio. U uobičajenim godinama Kopački rit je poplavljen, danas je ovo jedna velika livada. Ove livade mogu primiti 700 milijuna kubika dunavske vode, a danas te vode rijetko koje područje rita ima.

"Vodostaj je iznimno nizak, povijesno nizak", rekao je Ivo Bašić, ravnatelj PP Kopački rit.

Uobičajena razina vode u ovo doba godine je 5 metara. Tijekom sušnih razdoblja dubina se spušta na oko 1,5 metar, a u ekstremnim sušama pojedini dijelovi kao ovaj mogu ostati gotovo bez vode, što utječe na ribiče.

Povijesno nizak vodostaj u Kopačkom ritu Foto: Dnevnik Nove TV

"Suhe faze odgovaraju kopnenim organizmima, dok nisu dobre za ribe. Njima je sada stanište vrlo smanjeno", izjavio je Vlatko Rožac, stručni voditelj u PP Kopački rit.

Kako planiraju poništiti negativan utjecaj čovjeka, na koji će način očistiti kanale te kako niski vodostaj utječe na posjetitelje i turističke sadržaje, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Drmić.