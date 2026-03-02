FOTO Država prodaje stanove u Zagrebu: Pogledajte što se nudi

Državne nekretnine u ponedjeljak su izvijestile da su objavile novi javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu RH, a zainteresiranim kupcima ponuđeno je ukupno 18 nekretnina, među kojima prevladavaju poslovni prostori, uz manji broj stanova, na lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Varaždinu.

Stan u ulici Frane Bulića u Zagrebu (73.500 eura) Foto: Državne nekretnine

Ponuda obuhvaća nekretnine različitih površina, namjena i stanja, od manjih stanova do većih poslovnih prostora, kojima je potrebna adaptacija. Riječ je o nekretninama koje ne ispunjavaju uvjete za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja te kao takve nisu oportune za RH, ali imaju potencijal, izvijestili su iz te državne tvrtke.

Početne cijene stalni sudski vještaci procijenili su sukladno tržišnim vrijednostima. Tako se, primjerice, cijene kreću od 9240 eura za poslovni prostor površine 37 četvornih metara u Varaždinu, dok je najviša početna cijena, 397.000 eura, za poslovni prostor površine 192 četvorna metra u Masarykovoj ulici u Zagrebu.

Stan u Jukićevoj ulici u Zagrebu (52.200 eura) Foto: Državne nekretnine

Najveći dio natječaja odnosi se na poslovne prostore, ponajprije u Zagrebu, gdje su ponuđeni prostori različitih veličina i položaja. Među njima je poslovni prostor površine 30 četvornih metara u Ilici 295/1 s početnom cijenom od 61.100 eura, na Pantovčaku 5 za 40 četvornih metara s početnom cijenom od 70.200 eura, zatim veliki poslovni prostor od 252 četvorna metra u Selskoj cesti 41/1 počevši od 292.000 eura, te četiri manja poslovna prostora u nizu u Tratinskoj ulici 43, s početnim cijenama od 42.000 do 67.500 eura.

U ponudi je i poslovni prostor u Vlaškoj 48 početne cijene od 100.000 eura, dok se izvan Zagreba prodaje dvorišni poslovni prostor u centru Karlovca po početnoj cijeni od 15.900 eura, te tri poslovna prostora u Varaždinu s početnim cijenama od 9.240 eura, 60.800 eura i 67.400 eura.

Stan u Krajiškoj ulici u Zagrebu (27.000 eura) Foto: Državne nekretnine

Natječajem je obuhvaćeno i nekoliko stanova površina od 14 do 32 četvorna metra, većinom u širem središtu Zagreba. Riječ je o stanovima u Antuna Bauera 28 (od 71.100 eura), Frane Bulića 9 (od 73.500 eura), Jukićevoj 6 (od 52.200 eura), Krajiškoj 7 (od 27.000 eura), te mansardnom stanu u Vlaškoj 48 s početnom cijenom od 33.900 eura.

Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati u unaprijed određenim terminima između 10. i 13. ožujka 2026., dok se ponude podnose u pisanom obliku. Rok za podnošenje ponuda je 31. ožujka 2026., do 12 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se istoga dana u 13:30 sati u prostorijama Državnih nekretnina u Zagrebu, Frana Vrbanića 50, navodi se u priopćenju.

Stan u Vlaškoj ulici u Zagrebu (33.900 eura) Foto: Državne nekretnine

Jamčevina iznosi 10 posto početne cijene pojedine nekretnine, a najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj koji ponudi najvišu cijenu uz ispunjenje svih uvjeta natječaja. Sve nekretnine prodaju se po načelu "viđeno – kupljeno".

Više detalja o ponuđenim nekretninama možete pronaći OVDJE.