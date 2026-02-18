Najmanje 10 skijaša nestalo u lavini, na snazi bilo upozorenje: "Ne mislim da je to bila mudra odluka"

Najmanje 10 skijaša nestalo je, dok je šest drugih zarobljeno i čeka spašavanje u teškim snježnim uvjetima nakon što je lavina pogodila udaljenu stazu u planinama Sierra Nevada u Kaliforniji u utorak, priopćile su vlasti.

Satima nakon nesreće, dok je obližnja autocesta bila zatvorena zbog nulte vidljivosti usred zimske oluje, spasioci još nisu stigli do mjesta lavine, rekao je kapetan Russell Greene iz ureda šerifa okruga Nevada.

“Spašavanje će biti spor i mukotrpan proces jer je opasnost od novih lavina i dalje vrlo visoka”, rekao je Greene za televizijsku postaju KCRA-TV iz Sacramenta.

Lavina je pogodila područje Castle Peak kod Truckeeja u Kaliforniji, oko 16 kilometara sjeverno od jezera Tahoe, oko 11:30 po pacifičkom vremenu, zatrpavši skupinu od 16 skijaša, navodi se u objavi na Facebooku koju je objavio ured šerifa okruga Nevada.

Grupa se sastojala od četiri vodiča i 12 klijenata. Najmanje šest osoba preživjelo je i ostalo na mjestu lavine čekajući spašavanje, dok se ostali vode kao nestali, navodi se u priopćenju.

Velika opasnost od lavina

Ako svi nestali skijaši izgube život, incident bi se svrstao među najsmrtonosnije pojedinačne lavine u povijesti Sjedinjenih Država. Centar za informacije o lavinama u Coloradu zabilježio je šest smrtnih slučajeva u SAD-u ove sezone.

Prema izvješću centra, lavine su u SAD-u prosječno svake zime tijekom proteklog desetljeća odnijele 27 života.

U utorak je za veći dio sjeverne Kalifornije na snazi bilo upozorenje na zimsku oluju, s prognozom jakog snijega u višim dijelovima Sierra Nevade.

Sierra Avalanche Center izdao je prije zore upozorenje o “visokoj opasnosti od lavina” u skijaškom području, navodi se u priopćenju šerifa.

"Ne mislim da je to bila mudra odluka", rekao je Greene o odluci tvrtke za skijaške ture da vode klijente u zaleđeno područje pod takvim uvjetima. "Još ne znamo sve detalje", dodao je, odbivši imenovati tvrtku.

Spašavateljske ekipe na skijama upućene su prema zoni lavine iz skijališta Boreal Mountain i Adler Creek Adventure Centera u Tahoe Donneru. Oko 17:15 po pacifičkom vremenu, Greene je rekao da spasioci, neki u vozilima s gusjenicama tipa Snowcat, još uvijek pokušavaju doći do zone lavine.

Rekao je da su se preživjeli, koji komuniciraju sa spasiocima putem lavinskih primopredajnika i tekstualnih poruka, sklonili u improvizirani zaklon djelomično izrađen od cerade i "čine sve što mogu kako bi preživjeli".

Greene je odbio reći koliko je vodiča, a koliko klijenata među nestalima.

Vremenski uvjeti u zaleđu Sierra Nevade i dalje su opasni, a očekuje se dodatna lavinska aktivnost tijekom utorka navečer i srijede, navodi se u priopćenju šerifa.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom dobio je izvještaj o lavini, a državne vlasti “koordiniraju potpunu akciju traženja i spašavanja” u suradnji s lokalnim hitnim službama, navodi se u objavi na X-u.