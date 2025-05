Škole su zatvorene, a letovi otkazani nakon što je glavni grad Novog Zelanda Wellington u četvrtak pogođen najjačim vjetrovima u više od deset godina, dok je u dijelovima Južnog otoka zemlje proglašeno izvanredno stanje nakon 24 sata obilne kiše.

Prosječne brzine vjetra dosegle su i do 87 kilometara na sat u Wellingtonu, što je najveća brzina od 2013., dok su udari vjetra južno od glavnog grada u obalnom Baring Headu dosegli 160 kilometara na sat, priopćila je vladina meteorološka služba.

The entrance to Wellington Harbour from the Beacon Hill Signal station. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/7d5cRR5QhR — Ross P (@Rosspnz) May 1, 2025

Za Wellington je izdano najviše moguće, crveno upozorenje na vjetar.

"Ovo je svakako jače od prosječnog lošeg dana u Wellingtonu", rekao je Dan Neely, glasnogovornik agencije za upravljanje u hitnim situacijama regije Wellington.

🌀Someone pulled the plug just off the #Wairarapa coast, look at the wind circling around the centre of the storm, ramped up further by the Southern Alps and incoming high pressure.



Sustained southerlies roaring into Wellington/lower North Island at 90km/h, gusting much higher. pic.twitter.com/Qc4tQJJi9M — WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) May 1, 2025



"Neke su ceste zatvorene u različitim dijelovima regije. Valovi prelijevaju obalne ceste i na njima ostavljaju smeće."

Stanovništvo je pozvano da ostane u zatvorenom prostoru gdje je to moguće i da osigura vanjski namještaj i trampoline.

Letovi u međunarodnoj zračnoj luci Wellington otkazani su do poslijepodneva, a trajektna linija između Sjevernog i Južnog otoka obustavljena je.

Brojne lokalne škole i Sveučilište Victoria u Wellingtonu priopćili su da su zatvoreni za taj dan.

MetService, druga vladina meteorološka služba, rekla je da će jaki vjetrovi u Wellingtonu trajati do ranih jutarnjih sati u petak.

Dodaje se da jaka kiša pada i u regiji Canterburyju na Južnom otoku, gdje je proglašeno lokalno izvanredno stanje zbog poplava i porasta razine rijeka.

It's the windiest day in over a decade for parts of Wellington 🌬️



Average wind speeds have reached as high as 87 km/h at Wellington Airport, the strongest since 2013.



Stay up to date with @MetService for warnings. pic.twitter.com/2nFXSP54ka — NIWA Weather (@NiwaWeather) May 1, 2025

Središnji okrug Selwyn na Južnom otoku proglasio je izvanredno stanje nakon što je kiša uzrokovala poplave i porast razine rijeka. Vijeće okruga priopćilo je da su podijeljene vreće s pijeskom i da su ljudi zamoljeni da štede vodu.

Načelnik okruga Sam Broughton rekao je u objavi na Facebooku da su se diljem Selwyna razvili značajni rizici od poplava, posebno u nizinskim područjima, te da se od stanovništva najugroženijih područja traži da se evakuiraju.