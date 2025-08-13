Policija tvrdi da su prosvjednici napali članove SNS-a, oporba: "Sve je Vučić organizirao, počelo je sinkronizirano"

Srbijanska policija optužila je u srijedu prosvjednike da su dan ranije napali pristaše vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) u Vrbasu i Bačkoj Palanci, kada su u sukobima ozlijeđeni deseci ljudi, među njima i 16 policajaca, dok oporba tvrdi da je nasilje "orkestrirao" predsjednik države Aleksandar Vučić.

Tijekom protuvladinih prosvjeda u ta dva vojvođanska grada, prema izvješćima pojedinih medija i snimkama s društvenih mreža, pristaše vladajućeg SNS-a zasuli su skupine studenata i građana pirotehnikom i raznim predmetima, kamenjem, stolcima i bocama, a u njih je izravno ispaljivan i vatromet.

Direktor policije Dragan Vasiljević u srijedu je za Radio-televiziju ustvrdio sasvim suprotno.

"Mora se jasno reći da nisu pristaše SNS-a išli negdje nekoga napadati već su bili ispred prostorija svoje stranke. Bit je da su se i u Vrbasu i u Bačkoj Palanci okupili građani s očitom namjerom da se sukobe s pristašama SNS-a", rekao je Vasiljević u razgovoru za RTS.

Potvrdio je da u sukobima ima 70 ozlijeđenih - 16 policajaca i još 52 osobe koje su zatražile liječničku pomoć.

Kabelska televizija N1 priopćila je da je kamenom koji su bacile pristaše SNS-a ozlijeđen njihov asistent snimatelja.

Policija je tijekom noći privela više osoba, a situacija u Vrbasu smirila se tek u srijedu ujutro.

"Bilo je okupljanja i u Kragujevcu, Nišu, u Beogradu. Mi nismo štitili jednu skupinu, već smo štitili javni red i mir, nismo dopustili sukob građana", rekao je Vasiljević.

Upitan je li policija primijenila silu, kazao je da je ona "samo potiskivala i razdvajala dvije skupine".

Incidente u Vrbasu i Bačkoj Palanci studentski pokret i oporba vide kao izravnu posljedicu retorike predsjednika Vučića.

Iz stranke Srbija centar (SRCE) pitaju Vučića što želi postići "slanjem batinaša SNS-a - izazivanje građanskog rata, stvaranje uvjeta za uvođenje izvanrednog stanja ili skretanje pažnje" jer je napad na građane u ta dva grada "počeo istovremeno, sinkronizirano i vidno organizirano".

Predsjednik Novog lica Srbije i zastupnik u srbijanskom parlamentu Miloš Parandilović izjavio je kako su "brutalni napadi na građane dokaz da su naprednjaci spremni na sve radi obrane vlasti, čak i po cijenu života".

Ocijenio je da je "Srbija na nezaustavljivom putu promjena i ništa što Vučić učini neće spriječiti njegov pad, sve i da pošalje tenkove na ulicu i proba izazvati građanski rat".

Vučić je u srijedu u odgovoru austrijskim novinarima optužio inozemne vlade i organizacije, ne imenujući ih, da žele njegovu smjenu i da financiraju prosvjede koji postaju nasilni da bi se "opravdao uloženi novac".

Studentski pokret nagovijestio je mogućnost organiziranja masovnog prosvjeda tijekom jeseni, poput skupa 15. ožujka kad se u Beogradu okupilo više od 300.000 ljudi, a prekinut je, kako se javno sumnja, uporarbom zvučnog oružja, što vlast kategorički niječe.