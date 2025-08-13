Vučić: "Neću se ponovo kandidirati za predsjednika"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na konferenciji za novinare da njegova predsjednička funkcija završava uskoro - da mu ne pada na pamet mijenjati Ustav da bi se ponovno kandidirao.

"Na izborima ćemo vidjeti što narod kaže. Ja sam politički veteran i ne mogu se više kandidirati za predsjednika, a ne pada mi na pamet mijenjati Ustav da bih mogao. Nisam diktator, kako govore u austrijskim medijima, završavam svoju predsjedničku karijeru za godinu i nešto dana. Nemoguće je da se ponovno kandidiram za predsjednika, a hoću li pomoći i hoću li se boriti za nekoga – to ću uraditi. A sa koje pozicije, to nije tema sada", poručio je Vučić.

Po Ustavu, nitko ne može više od dva puta biti izabran za predsjednika Srbije, a Vučić je poručio da će parlamentarni izbori biti raspisani prije zakonskog roka. Dodao je da "na sreću" za to nisu nadležni "ni austrijski novinari ni blokaderi", već institucije Srbije.

Dotaknuo se, kako ih je opisao, "nasilnih i nelegalnih prosvjeda" koji potresaju državu od pada nadstrešnice u Novom Sadu 1. studenog.

"Imamo devet mjeseci, ne baš masovnih prosvjeda, ali prilično nasilnih da. I jako nasilni su bili i sinoć napadajući prostorije političkih protivnika. Ima nešto što se davno događalo u Austriji i Njemačkoj, a sada ovdje, gdje idu na kuće političkih protivnika. Srbija je istrpjela na demokratski način, bez ozbiljne primjene sile, baš ništa što ste vidjeti u drugim europskim gradovima, gdje mnogo manji prosvjedi dobivaju nasilan odgovor. Kod nas nije tako. Poštujem njihovu potrebu da se bore za promjene, za nešto drugačije, makar to nije uvijek demokratski iskazano i nije mirno, ali trudim se izići u susret - rekao je Vučić.

Podsjetimo, srpska policija tvrdi da su prosvjednici u utorak napali pristaše vladajućeg SNS-a u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dok oporba i pojedini mediji tvrde da su upravo SNS-ovci zasuli su skupine studenata i građana pirotehnikom i raznim predmetima, kamenjem, stolcima i bocama, a u njih izravno ispaljivali i vatromet. To su potkrijepili i videozapisima.

Direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je danas da je u sukobima ozlijeđeno 70 ljudi - 16 policajaca i još 52 osobe koje su zatražile liječničku pomoć.