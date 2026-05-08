Novi ruski ultimatum Kijevu: "Ovaj potez ključan je za kraj rata. Sve ovisi o Zelenskom"

Još jedan krug trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine trenutačno nema smisla, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, poručivši da Kijev prvo mora povući svoje snage iz Donbasa kako bi došlo do daljnjeg napretka u pregovorima.

"Svi razumiju, uključujući i ukrajinske pregovarače, da Kijev sada treba napraviti samo jedan ozbiljan korak, nakon kojeg bi, prvo, vojne akcije prestale, a drugo, otvorili bi se izgledi za ozbiljne razgovore o dugoročnom rješenju", rekao je Ušakov novinarima.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti nastavka pregovora između Moskve, Washingtona i Kijeva, Ušakov je poručio kako u ovom trenutku ne vidi smisao u novim sastancima.

"Svi to razumiju, pa je sada, iskreno govoreći, pokušaj međusobnog uvjeravanja uglavnom gubljenje vremena, jer se taj korak sada očekuje od Kijeva, posebno od Zelenskog", rekao je, piše Interfax.

Nije precizirao o kakvom se točno koraku radi, no istaknuo je da Moskva očekuje povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa kao preduvjet za nastavak ozbiljnijih pregovora o okončanju rata.