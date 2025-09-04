Zemlja u ruševinama: Nakon užasa, novi udar od 6,2 po Richteru

Potres magnitude 6,2 u četvrtak je pogodio jugoistok Afganistana, nakon što je ranije ovaj tjedan tu srednjoazijsku državu pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuće života.

Njemački istraživački centar za geoznanosti objavio je da je potres udario na dubini od 10 kilometara.

Afganistan je ranije ovaj tjedan pogodio niz potresa koji je odnio više od 2,2 tisuća života i ozlijedio više od 3,6 tisuća na istoku zemlje.

Nekoliko desetaka tisuća ljudi ostalo je bez doma.

Prvi udar, magnitude 6, pogodio je pokrajine Kunar i Nangarhar u nedjelju.

Humanitarne organizacije upozoravaju na dodatnu opasnost za stanovništvo zbog nestašice osnovnih potrepština poput hrane, skloništa i lijekova.