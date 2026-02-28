Obavijesti Foto Video Pretražite
Rizik i zamka

Epski bijes ili epski promašaj? Trump bi se mogao naći u ogromnom problemu: "Ovo je najveća kocka..."

28. veljače 2026.
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da će napadom okončati sigurnosnu prijetnju SAD-u i ponuditi Irancima priliku da svrgnu svoje vladare. No, mnogo bi toga moglo poći po zlu za njega i za SAD.
Plenković: Svijet je u tektonskim promjenama, ovdje se naklapa o kavicama i ustašama. Djeluje to dosta patetično
