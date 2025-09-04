Škver u kaosu! Suze izazvale buru reakcija: "Što je sa suzama onih koji su ostali bez posla? Njegova era je gotova"

Saga o budućnosti splitskog škvera se nastavlja. Tomislav Debeljak stao je pred medije, čak i zaplakao, nakon što je Grad jasno odlučio da ga više ne želi u Brodosplitu. Odmah su reagirali i bivši radnici.

U Dnevniku Nove TV gostovao je Pave Matošić, predstavnik Nezavisnog sindikata Brodosplita koji je sve reporterki Bruni Papić komentirao kako je sindikat doživio izjave Tomislava Debeljaka.

Na upit kako komentirao suze Tomislava Debeljaka odgovorio je:

"Što ćemo sa suzama svih onih 150 ljudi koji su dobili otkaz, a ne njegovim suzama. On ima često medijske nastupe koji su emotivno intonirani gdje se pokazuje socijalni senzibilitet što je bilo i u Petrinji, ali ovo je krivo pitanje, ono pravo je - što ćemo sa suzama tisućama ljudi što su ovdje ostali bez posla", rekao je.

Otkrio kako su se ljudi umorili od svega: "Sve je to jedna situacija - ajme majko moja".

Na upit da komentira Debeljakovu izjavu da bi u slučaju ugovaranja nekog većeg posla bez problema doveo barem 700, 800 ljudi koji bi radili.

"U nekom izlaganju je isto tako rekao je i da će svima morati dati tisuću eura da povrati njihovo povjerenje. Iz mog iskustva, a poznajem gomilu škverana svi imaju jednu zajedničku stvar i mišljenje, a ono glasi - ovdje se pod Tomislavom Debeljakom ne bi vratio ni u ludilu.

Ljudi su se umorili. To je nered. To nekad bilo stabilno poduzeće, znao si koliko ti je plaća, kad ti je plaća i sustav je funkcionirao. To više nije poduzeće, to je nered".

Matošić je i sam na čekanju te je objasnio kako to funkcionira.

"Doma ste i dobivate naknadu za čekanje koja je bitno umanjena od prave plaće, ja sam skoro gotovo dana na čekanju".

Komentirao i cijeli skandal oko broda s azbestom.

"Vrlo je jasno o čemu se tu radilo i što je remont broda. Ovo je brod koji je došao iskrcati otpad i otići u rezalište. To je ta njegova famozna niša koja se zove skladištim vaš otpad za novac. Pa tako Hrvatska može uzeti hrpu tuđeg nuklearnog otpada i to pospremiti i to će ljudi platiti", objasnio je.

Na pitanje je li u kontaktu s državom objasnio je da davno nisu u kontaktu jer je Brodosplit privatna firma, ali je naglasio da vjeruje da će uskoro biti u kontaktu.

"Mislim da će država morati odrediti hoće li zadržati ovu djelatnost ili ne. Također Grad mora reći kakve ima ambicije ima napraviti s ovim prostorom. Debeljak je izašao s pričom da će raditi parkiralište s 15.000 mjesta. Ne treba nama Debeljak da radi takvo parkiralište od 15.000 mjesta. Tako da treba vidjeti što je stav države. Jedna definicija gluposti je raditi isti posao s istim ljudima i očekivati drugačiji rezultat", poručio je.

"Mislim da je era Tomislava Debeljaka ovdje gotova i da se on u ovom trenutku osjeća vrlo usamljeno", naglasio je.