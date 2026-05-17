Objavljeno tko je muškarac koji je pokosio pješake u susjedstvu: Žrtvama amputirane noge

Muškarac koji je u subotu automobilom uletio među prolaznike u središtu Modene, grada na sjeveru Italije, navodno je pokušavao pregaziti što više osoba, tvrde svjedoci i istražitelji.

U napadu, koji se dogodio u blizini trga Piazza Grande, ozlijeđeno je najmanje 15 osoba. Više njih teško.

Automobilom se zabio u pješake u Italiji Foto: Afp

Automobilom se zabio u pješake u Italiji Foto: Afp

Citroena C3 vozio je 31-godišnji Salim El Koudri, diplomirani ekonomist marokanskih korijena. El Koudri je rođen u Italiji i živi u okolici Modene, piše Corriere della Sera.

Istražitelji navode da je automobil velikom brzinom ušao u zonu ograničenog prometa, a svjedoci tvrde da je vozio brže od 100 kilometara na sat.

Snimke nadzornih kamera, koje su zabilježile napad iz više kutova, pokazuju kako automobil najprije udara biciklista i prolaznike na desnoj strani ceste, a zatim naglo mijenja smjer i nastavlja gaziti osobe s druge strane ulice prije nego što se zabio u izlog trgovine odjećom.

"Oko nas je bilo krvi i vriske. Vidjeli smo cipele, torbe i druge stvari kako lete zrakom", ispričali su svjedoci.

Automobilom se zabio u pješake u Italiji Foto: Afp

Automobilom se zabio u pješake u Italiji Foto: Afp

Najmanje 15 osoba je ozlijeđeno. Dio ih je zbrinut na mjestu događaja, dok je osam osoba prevezeno u bolnicu. Četvero ih je kritično.

Jedna 55-godišnjakinja ostala je bez obje noge i liječnici se bore za njezin život. Teško je ozlijeđen i 55-godišnji muškarac, kojem su također amputirane noge.

Nakon što se automobil zaustavio, napadač je nakratko ostao sjediti u vozilu. Svjedok Luca Signorelli prišao mu je jer je mislio da je riječ o nesreći ili da je incident uzrokovao zdravstveni problem. No 31-godišnjak je iznenada izašao iz automobila i pokušao pobjeći.

Automobilom se zabio u pješake u Italiji Foto: Afp

Nekoliko prolaznika krenulo je za njim i sustiglo ga u obližnjoj ulici, a on je izvukao nož i napao ih. Signorelli je ozlijeđen, a prema njegovim riječima, napadač je izgovarao nepovezane rečenice.

Policija je kasnije objavila da testovi nisu pokazali prisutnost alkohola ili droge. Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni muškarac do 2024. godine bio na psihijatrijskom liječenju zbog poremećaja osobnosti.

Iako zasad nema dokaza o povezanosti s terorističkim organizacijama, istražitelji smatraju da način napada podsjeća na ranije terorističke napade automobilima u Europi, uključujući one u Nici i na božićnim sajmovima u Njemačkoj.

Osumnjičeni je uhićen zbog sumnje na pokušaj masovnog ubojstva.