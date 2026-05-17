Senat zadao ozbiljan udarac Trumpu: Ne daju novac za njegovu plesnu dvoranu

Dužnosnica američkog Senata u subotu je iz ogromnog paketa potrošnje uklonila sredstva za sigurnost koja bi se mogla koristiti za planiranu izgradnju plesne dvorane Bijele kuće, rekli su demokratski zastupnici, ugrožavajući time napore republikanaca da novac poreznih obveznika ulože u sporni projekt.

Odluka senatorice Elizabeth MacDonough zadaje udarac predsjedniku Donaldu Trumpu i njegovoj administraciji, koja je tražila novac za sigurnosne svrhe vezane za plesnu dvoranu.

Trump je rekao da će izgradnja plesne dvorane biti financirana s 400 milijuna dolara privatnih donacija.

No republikanci u Senatu traže milijardu dolara iz proračuna za Tajnu službu za sigurnosne nadogradnje plesne dvorane i drugih objekata koji se grade ispod nje.

Demokrati su kritizirali plesnu dvoranu kao skupu i neozbiljnu Trumpovu razonodu u vrijeme kada se Amerikanci suočavaju s rastućim troškovima poput viših cijena goriva.

Trump, nekretninski investitor koji je postao političar, napisao je na društvenim mrežama da će to biti "najbolja zgrada te vrste bilo gdje u svijetu".

MacDonough je odlučila da odredba o financiranju sigurnosti u predloženom zakonu spada pod pravila koja zahtijevaju 60 glasova u Senatu za usvajanje predloženog zakona, prema uredu senatora Jeffa Merkleyja, vodećeg demokrata u Odboru za proračun Senata.

Republikanci imaju većinu u Senatu s 53:47 glasova.

Republikanski senatori i dalje bi mogli revidirati zakon kako bi pokušali dobiti odobrenje zastupnice.

"Iako očekujemo da će republikanci promijeniti ovaj zakon kako bi umirili Trumpa, demokrati su spremni osporiti svaku njegovu promjenu", rekao je Merkley u izjavi.

Ako republikanci ne uspiju, možda neće moći uključiti financiranje vezano za balsku dvoranu u paket potrošnje od 72 milijarde dolara koji planiraju iznijeti na glasanje u Senatu, a očekuje se da će biti usvojen glasanjem po stranačkoj liniji, uz demokrate protiv.

Većina zakona posvećena je provedbi imigracijskih zakona.

Republikanci se pozivaju na složena proračunska pravila kako bi pokušali osigurati usvajanje bez ikakve demokratske podrške.

Demokrati se protive financiranju Trumpove prepoznatljive imigracijske represije bez reformi koje su tražili otkako su savezni imigracijski agenti ubili američke građane u odvojenim incidentima u Minnesoti u siječnju.

Republikanci su rekli da je savezno financiranje sigurnosti balske dvorane potrebno kako bi se osigurala sigurnost predsjednika, navodeći incident u travnju u kojem je navodni naoružani napadač optužen za upad na medijsku gala večer u Washingtonu kojoj je prisustvovao Trump.

Administracija je rekla da će balska dvorana modernizirati infrastrukturu, pojačati sigurnost i smanjiti pritisak na Bijelu kuću, koja se često oslanja na privremene vanjske strukture za održavanje velikih događaja.

Trump je rekao da će plesna dvorana biti dovršena pred kraj njegova drugog mandata.

Demokrati, koji se nadaju da će osvojiti kontrolu nad Kongresom na međuizborima u studenom, iskorištavaju republikansku podršku plesnoj dvorani kako bi prikazali Trumpovu stranku kao stranku koja ne razumije probleme Amerikanaca u vrijeme rastućih troškova energije uzrokovanih ratom s Iranom koji su Trump i Izrael pokrenuli u veljači.

Trump je prošle godine naredio rušenje istočnog krila Bijele kuće - izgrađenog 1902. za vrijeme predsjedništva Theodorea Roosevelta i proširenog četiri desetljeća kasnije za vrijeme predsjedništva Franklina Roosevelta - kako bi se napravilo mjesta za njegovu plesnu dvoranu.

Nacionalni fond za očuvanje povijesne baštine, neprofitna organizacija, podnijela je tužbu osporavajući projekt, tvrdeći da ni predsjednik ni Nacionalna parkovna služba, koja upravlja posjedom Bijele kuće, nisu imali ovlasti srušiti povijesnu građevinu ili podići novi veliki objekt bez izričitog odobrenja Kongresa.

Američki žalbeni sud u travnju je dopustio nastavak gradnje nakon što je sudac koji je vodio predmet Nacionalnog fonda izdao nalog o zaustavljanju projekta.