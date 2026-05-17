Objavili priručnik za preživljavanje, ali ovakve reakcije nisu očekivali: "Narod već živi u izvanrednom stanju..."

Kubanska civilna zaštita objavila je vodič za ponašanje u slučaju vojnog napada, no dokument je samo nekoliko sati kasnije obrisan sa službenih stranica.

Objava je izazvala val kritika zbog kronične nestašice hrane, lijekova i osnovnih potrepština na otoku.

"Obiteljski vodič za zaštitu u slučaju vojne agresije" pojavio se u četvrtak na službenom portalu Havane. Dokument poziva stanovništvo da se pripremi za moguće neprijateljske napade pod sloganom: "Zaštititi, izdržati, preživjeti i pobijediti".

U uvodu se navode prijetnje iz SAD-a te tvrdi da Washington želi "uništiti kubansko društvo kako bi očuvao kapitalizam na Kubi".

Građanima se preporučuje da, "ovisno o mogućnostima obitelji", pripreme ruksak s pitkom vodom, hranom za tri dana, svjetiljkama, svijećama, lijekovima za kronične bolesti i higijenskim potrepštinama, piše 14ymedio.

Te preporuke izazvale su najviše reakcija na društvenim mrežama.

"Što običan narod uopće može staviti u ruksak?" upitala je jedna korisnica Facebooka. Drugi su pisali da "narod već živi u izvanrednom stanju i bez bombi".

Dokument detaljno opisuje i ponašanje tijekom bombardiranja. Građanima se savjetuje da poznaju znakove zračne opasnosti, skrivaju se u podrumima, tunelima ili dubokim kanalima te tijekom eksplozija legnu potrbuške, zaštite glavu i otvore usta kako bi smanjili učinak udarnog vala.

Vodič sadrži i upute za pružanje prve pomoći te preporuke za kućne medicinske setove s analgeticima, zavojima, maskama i antisepticima, što je također izazvalo podsmijeh zbog nestašice medicinskih potrepština na Kubi.

Objava dokumenta pojavila se u vrijeme pojačanih napetosti između Havane i Washingtona.

Nedavno se direktor CIA-e sastao s kubanskim Ministarstvom unutarnjih poslova zbog gospodarskih i sigurnosnih pitanja, a mediji pišu i da SAD razmatra moguće pravne korake protiv Raula Castra zbog rušenja zrakoplova organizacije Brothers to the Rescue.

Kubanska vlast posljednjih mjeseci ponovno pojačava retoriku o "ratu cijelog naroda" i "obrani zemlje do smrti", što često ponavlja predsjednik Miguel Diaz-Canel.

Ovo je drugi put u manje od deset dana da je sporni dokument nestao sa službenih stranica. Prva verzija pojavila se 6. svibnja, a zatim je također uklonjena bez objašnjenja.