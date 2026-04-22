Orbanov vojni plan vrijedan 16 milijardi eura ide u reviziju

Tim Pétera Magyara preispitat će nacionalni obrambeni plan za povoljno europsko financiranje ponovnog naoružavanja Mađarske, izrađen za vrijeme Orbánove vlasti, zbog zabrinutosti oko korupcije, doznaje Euronews.

Moguća je revizija ciljeva i opsega plana u skladu s prioritetima Magyarove vlade, a Europska komisija pristala je na njihov zahtjev da plan pregleda i procijeni prije poduzimanja daljnjih koraka.

Program povoljnih zajmova pokrenut je prošle godine u Bruxellesu kako bi se ojačala obrambena industrija i vojna spremnost diljem Unije kao odgovor na prijetnju koju predstavlja Rusija. SAFE će raspodijeliti 150 milijardi eura među 19 država članica.

Mađarska je svoj plan, vrijedan 16,2 milijarde eura, podnijela prošlog prosinca, navodeći obrambene i projekte dvojne namjene. Budući da Komisija još nije odobrila prijavu, stručnjaci iz dolazeće Magyarove vlade sada ga detaljno analiziraju i mogli bi predložiti izmjene.

"Kritički ćemo preispitati popis koji je podnijela odlazeća vlada i donositi odluke na temelju stvarnih potreba i procjene rizika od korupcije", rekao je za Euronews izvor iz stranke Tisza pod uvjetom anonimnosti.

Pod rizicima od korupcije podrazumijevaju se, kako se navodi, interesi mađarske industrije povezani s odlazećom vladom Viktora Orbána.

Nacionalni planovi podneseni Komisiji tretiraju se kao povjerljivi zbog njihove osjetljive prirode. Komisija je potvrdila da surađuje s dolazećim mađarskim vlastima po tom pitanju.

"Komisija je, naravno, otvorena za suradnju s dolazećom vladom oko mađarskog SAFE plana", rekao je glasnogovornik Komisije Thomas Regnier za Euronews, dodajući da je procjena mađarskog obrambenog plana još u tijeku te da će biti odobren kada bude spreman.

Mađarski plan posljednji na redu

U ožujku je Komisija odobrila nacionalne SAFE planove Češke i Francuske, ostavljajući mađarsku prijavu kao posljednji neriješeni slučaj. Stav Komisije tada je bio isti kao i sada: plan još nije spreman za odobrenje.

Mađarska je potom pisala Komisiji tražeći ažuriranje o statusu pregleda. Komisija je odgovorila inzistirajući na potrebnim izmjenama.

Mađarski iznos od 16,2 milijarde eura bio je među trima najvećim zahtjevima, iza Poljske i Rumunjske, te je premašivao francuski zahtjev - Pariz je tražio 15,1 milijardu eura.

Mađarski diplomati upoznati sa slučajem tvrde da je kašnjenje politički motivirano te da je Budimpešta ispunila sve potrebne kriterije za pozitivnu ocjenu.

"Gledajući vremenski slijed, Komisija je početkom veljače odlučila ne odobriti mađarski plan prije izbora. Do tada je postupak tekao po istom obrascu kao i kod drugih država članica", rekao je za Euronews visoki mađarski dužnosnik pod uvjetom anonimnosti.

"Nakon toga, Komisija je potpuno utihnula: bez povratnih informacija, bez pitanja, bez obrazloženja — čak ni odgovora na službene upite. To nije uobičajen postupak; riječ je o očitoj političkoj blokadi", dodao je dužnosnik.

Komisija je ovaj tjedan odbacila optužbe da je SAFE plan Orbánove vlade zadržan iz političkih razloga.

"Čvrsto odbacujem tvrdnju da je plan blokiran iz političkih razloga. Nismo blokirali nijedan SAFE plan", rekao je glasnogovornik Regnier, istaknuvši da je od Mađarske zatraženo da napravi izmjene.

Visoka delegacija EU-a u posjetu Budimpešti

Tijekom vikenda visoka delegacija Europske komisije otputovala je u Budimpeštu na početne neformalne razgovore s predstavnicima dolazećeg Magyarova tima.

Delegaciju EU-a predvodio je šef kabineta Ursule von der Leyen, Björn Seibert, a uključivala je i nekoliko glavnih ravnatelja. Posjet je bio značajan jer su se razgovori vodili s dužnosnicima stranke Tisza koji još nisu formalno preuzeli vlast.

Iako glavni ravnatelj za obrambenu industriju i svemir, Timo Pesonen, nije bio prisutan, mađarski SAFE plan bio je tema razgovora.

Nakon sastanka obje strane izrazile su spremnost za rješavanje pitanja zamrznutih europskih sredstava za Mađarsku - vrijednih 17 milijardi eura od ukupno 27 milijardi predviđenih za Mađarsku u aktualnom proračunskom razdoblju.

Magyar i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen ranije su se dogovorili o uspostavi izravnog komunikacijskog kanala između svojih timova kako bi radili na odblokiranju sredstava.

Mađarskoj prijeti gubitak 10 milijardi eura iz fonda za oporavak ako se do kraja kolovoza ne postigne dogovor. Oslobađanje zamrznutih sredstava EU-a - koje je Bruxelles blokirao tijekom Orbánove vlasti zbog zabrinutosti oko vladavine prava i korupcije - bilo je središnje obećanje Magyarove izborne kampanje.