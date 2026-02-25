Nove kontroverze: Nestali FBI dokumenti iz velike istrage o Epsteinu, znakovito je na koga se odnose

Deseci FBI-jevih zapisnika o razgovorima sa svjedocima iz istrage o Jeffreyju Epsteinu navodno nedostaju iz goleme zbirke spisa koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo prošlog mjeseca. Među njima su i tri razgovora povezana sa ženom koja je prije nekoliko desetljeća optužila predsjednika Donalda Trumpa za seksualni napad.

Popis dokaza dostavljen odvjetnicima Ghislaine Maxwell, Epsteinove suradnice, sadrži serijske brojeve za oko 325 FBI-jevih zapisnika o razgovorima sa svjedocima. Međutim, čini se da više od 90 tih zapisa, odnosno više od četvrtine popisa, nije objavljeno na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa, piše CNN.

Među dokumentima koji nedostaju nalaze se tri zapisnika povezana sa ženom koja je agentima rekla da ju je Epstein opetovano zlostavljao od njezine 13. godine te koja je za seksualni napad optužila i Trumpa.



Jedan demokratski zastupnik u utorak je upozorio na navodno nestale dokumente, dovodeći u pitanje potpunost objave Ministarstva pravosuđa i je li Trumpova administracija poštovala zakon koji nalaže objavu spisa povezanih s Epsteinom, bogatim financijerom koji je 2019. preminuo u saveznom zatvoru čekajući suđenje zbog trgovine ljudima radi seksualnog iskorištavanja.

"Imamo žrtvu koja je iznijela ozbiljne optužbe protiv predsjednika", rekao je zastupnik Robert Garcia, vodeći demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma i dodao: "No, postoji niz dokumenata, čini se mogućih razgovora koje je FBI vodio sa žrtvom, koji jednostavno nedostaju i nemamo im pristup."

Trump je dosljedno negirao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim nedjelima. Bijela kuća je u priopćenju optužbe protiv Trumpa nazvala "lažnima i senzacionalističkima" te se pozvala na raniju izjavu Ministarstva pravosuđa da "neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa."

Detalje o nedostajućim dokumentima vezanim uz ženu koja je optužila Trumpa ranije su objavili NPR i neovisni novinar Roger Sollenberger.

Ghislaine Maxwell i Jeffrey Epstein Foto: via Guliver

Ministarstvo: Ništa nije izbrisano

Glasnogovornik Ministarstva pravosuđa zanijekao je da su bilo kakvi Epsteinovi spisi izbrisani, naglasivši da se ministarstvo pridržava zakona: "Ništa nismo izbrisali i, kao što smo uvijek govorili, svi relevantni dokumenti su dostavljeni", rekao je. Dodao je da dokumenti koji nisu uključeni u objavu ili su "duplikati, povlašteni, (ili) dio tekuće savezne istrage." Nije odgovorio na dodatna pitanja o konkretnim spisima.

Moguće je da se neki od dokumenata navedenih u Maxwellinim popisima dokaza nalaze negdje drugdje u spisima bez navedenih serijskih brojeva, ili su ti brojevi redigirani. Mnogi dokumenti su također uklanjani i ponovno dodavani na stranicu Ministarstva pravosuđa u tjednima nakon prve objave.

Jeffrey Epstein, Donald Trump Foto: Afp

Žrtve ne mogu pronaći vlastite iskaze

Nekoliko Epsteinovih žrtava izjavilo je da su posljednjih tjedana pretraživale internetsku stranicu Ministarstva pravosuđa u potrazi za zapisnicima vlastitih razgovora s FBI-jem, ali bez uspjeha.

Stručnjaci su izrazili zabrinutost zbog navodno nedostajućih spisa "302" jer su oni ključni za razumijevanje dugogodišnje FBI-jeve istrage o Epsteinu i Maxwell. "To je najosnovnija i najvažnija cigla u zidu koji čini istragu", rekao je Andrew McCabe, bivši zamjenik direktora FBI-ja i suradnik CNN-a.