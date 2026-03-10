Isplati li se uopće imati vlastiti automobil? Sve više Hrvata prelazi na dugoročni najam

Tek kada se svi troškovi stave na papir, postaje jasno koliko vlasništvo nad automobilom zaista košta.

Prosječni godišnji izdaci za osobni automobil uključuju:

registraciju i tehnički pregled: 120 – 180 €

obavezno i kasko osiguranje: 450 – 850 €

redovni servis: 250 – 400 €

popravke izvanrednih kvarova: 200 – 500 €

novi set guma i montažu (prosječno svake dvije godine): 150 – 225 € godišnje

pohranu guma: 40 – 80 €

održavanje vatrogasnog aparata: 20 – 30 €

vrijeme utrošeno na servise, administraciju i registraciju: 100 – 300 € izgubljene produktivnosti

Kada se svi troškovi zbroje, prosječan vlasnik automobila godišnje potroši između 1.400 i 2.500 eura, i to bez uračunate amortizacije vozila ili mogućih većih kvarova.

Kod poslovnih korisnika – poput terenskih djelatnika, dostavljača ili taksista – taj iznos može biti i znatno veći.

Dugoročni najam kao alternativa vlasništvu

Upravo zbog takvih troškova dugoročni najam vozila posljednjih godina dobiva na popularnosti. Pretražujući ponudu na stranici Bijelo Jaje, naišli smo i na ponudu tvrtke STEFMARK RENT, koja posljednjih godina bilježi sve veći broj korisnika upravo u segmentu dugoročnog najma vozila. Takav model mobilnosti uklanja mnoge financijske i administrativne obveze povezane s posjedovanjem automobila.

Kod dugoročnog najma korisnici, primjerice, nemaju:

troškove servisa

troškove obveznog i kasko osiguranja

troškove registracije i tehničkog pregleda

ulaganja u zimske ili ljetne gume i njihovu pohranu

rizik neočekivanih kvarova

U slučaju tehničkog problema, tvrtka osigurava zamjensko vozilo, što korisnicima omogućuje neprekidnu mobilnost bez dodatnih briga.

Prema iskustvu, STEFMARK RENT ističe da ovakav model može donijeti uštede od 1.000 do 2.000 eura godišnje po vozilu, dok tvrtke s većim brojem vozila ostvaruju još značajnije financijske koristi u odnosu na održavanje vlastitog voznog parka.

Posebno popularno među profesionalnim vozačima

Iako STEFMARK RENT ne pruža taxi uslugu, dugoročni najam postao je osobito popularan među taksistima koji rade putem različitih platformi i kompanija. Razlog je jednostavan – za njih automobil predstavlja osnovni alat za rad, a svaki dan bez vozila znači izgubljenu zaradu.

U takvim situacijama ključne su brzina i pouzdanost, pa korisnici posebno cijene:

brzu isporuku vozila

redovito servisirana i tehnički provjerena vozila

zamjensko vozilo odmah u slučaju kvara

Iako sama tvrtka ne pruža taxi usluge, njezina vozila često koriste upravo profesionalni vozači kojima je stabilnost i dostupnost automobila presudna.

Fleksibilnost kao važna prednost

Jedna od prednosti dugoročnog najma je i fleksibilnost u odabiru vozila. Korisnici mogu birati između različitih modela – od ekonomičnih gradskih automobila, preko obiteljskih vozila i SUV-ova, pa sve do sportskih modela – ovisno o vlastitim potrebama.

Dodatna oprema poput dječjih sjedalica, EU kuka ili navigacijskih uređaja također je dostupna, čime se usluga dodatno prilagođava korisnicima.

Profesionalnost i sigurnost usluge

Tvrtka STEFMARK Rent u industriji se istaknula i pristupom korisnicima.

Prema iskustvima klijenata, posebna se pažnja posvećuje:

poštivanju unaprijed dogovorenih rezervacija

transparentnim uvjetima najma

beskontaktnom preuzimanju i vraćanju vozila

redovitim tehničkim kontrolama flote

dostupnosti podrške korisnicima 24 sata dnevno

Takav pristup rezultirao je velikim brojem korisnika koji se redovito vraćaju i preporučuju uslugu drugima, što je u rent-a-car industriji jedan od najvažnijih pokazatelja povjerenja.

Zašto je ovaj trend sve jači u Hrvatskoj?

Hrvatska posljednjih godina sve više prati europske trendove u mobilnosti, gdje se naglasak pomiče s vlasništva nad vozilom na njegovo korištenje prema potrebi. Rastući troškovi kupnje automobila, održavanja, osiguranja i registracije potaknuli su mnoge građane i poduzetnike da traže fleksibilnija rješenja. U takvom okruženju modeli poput dugoročnog najma postaju sve privlačniji jer nude predvidljive mjesečne troškove i uklanjaju velik dio administrativnih i financijskih obveza koje dolaze s posjedovanjem vozila.

Korisnici danas sve više traže pouzdanost, fleksibilnost i mobilnost bez rizika neočekivanih troškova, ali i rješenja koja štede vrijeme. Upravo na takvim principima temelji se i model poslovanja tvrtke STEFMARK Rent d.o.o., koja dugoročnim najmom vozila korisnicima omogućuje jednostavnije i organiziranije upravljanje svakodnevnom mobilnošću.

Nova stvarnost mobilnosti u Hrvatskoj

Dugoročni najam vozila donedavno je bio usluga koju su najčešće koristile velike korporacije s većim voznim parkovima. Danas se takav model sve češće pojavljuje i među malim i srednjim poduzetnicima, obiteljima te profesionalnim vozačima koji žele izbjeći nepredvidive troškove i administraciju povezanu s vlasništvom nad automobilom.

Upravo zbog toga na tržištu se pojavljuje sve više tvrtki koje razvijaju usluge prilagođene novim potrebama korisnika. Flotu STEFMARK RENT, čiji pristup temeljen na pouzdanosti, urednosti i jasno definiranim uvjetima najma pronađite na stranici Bijelo Jaje.