Širi se poput epidemije! Farmeri u strahu i tvrde da ovakvo nešto nisu vidjeli: Za sve je kriv Putin!

Invazija Vladimira Putina na Ukrajinu imala je brojne posljedice u cijelom svijetu. A sada je otkrivena još jedna posljedica koja se na prvi pogled ne čini povezana s ukrajinskim ratom. Riječ je o bujici provala u uspavanim kutovima ruralne Velike Britanije.

No britanska policija kaže da organizirane kriminalne skupine šalju ukradene strojeve i opremu u istočnu Europu u golemim količinama, a za sve veću potražnju okrivljuju zapadne sankcije nametnute Rusiji.

"Vrlo je jasno kako kradu opremu, gdje je pronalazimo, ali i jasno je da ona ide prema istočnoj Europi", rekao je nadzornik Andrew Huddleston, koji vodi britansku nacionalnu jedinicu za ruralni kriminal, piše Politico.

Huddlestone nema uvjerljive dokaze da je oprema u konačnici namijenjena Rusiji koja je pod strogim sankcijama, ali kaže da on i njegovi stariji kolege sumnjaju u to.

"Ako ste me pitali za moje profesionalno mišljenje, za zemlju koja je pod sankcijama, onda bih apsolutno profesionalno očekivao da crno tržište na to reagira. To je ono što kriminalci rade", rekao je.

Seoski kriminal u Velikoj Britaniji je vrtoglavo porastao 2023., a jedan ga je farmer opisao kao "najgore što je ikada vidio".

"To je doslovno poput epidemije. Ništa nije sigurno gdje god parkirali,” rekla je Eveey Hunter, koja vodi farmu u Hertfordshireu.

Krađa strojeva u Engleskoj i Walesu porasla je za više od 300 posto u prvom tromjesečju ove godine, prema Huddlestonu, koji je također nacionalni vodeći u krađi građevinskih i poljoprivrednih strojeva. Poseban cilj su građevinski i poljoprivredni strojevi poput bagera i visokovrijednih GPS jedinica, koje poljoprivrednicima omogućuju učinkovitije mapiranje polja i sadnju usjeva.

Travanj je bio drugi najgori zabilježeni mjesec za krađe GPS-a, rekla je ruralna osiguravajuća tvrtka NFU Mutual, s troškovima koji su se udvostručili na više od 580000 eura u prva četiri mjeseca ove godine u usporedbi s istim razdobljem 2022. Organizacija je izdala sigurnosno upozorenje uoči sezone žetve, kada su poljoprivredni strojevi i oprema, često ostavljeni preko noći na poljima, najranjiviji.

Poljoprivredni proizvođači, uključujući John Deere i nizozemska tvrtka Lely, obustavili su isporuke priozivoda Rusiji i Bjelorusiji ubrzo nakon što je Putin poslao svoje trupe u Ukrajinu.

Nicole Jackson, stručnjakinja za međunarodni organizirani kriminal i izvanredna profesorica na Sveučilištu Simon Fraser rekla je da je dobro poznato da nezakonite gospodarske aktivnosti "cvjetaju u konfliktnim situacijama".

"Očekivano je da će se globalno pojaviti crna tržišta za cijeli niz proizvoda - poljoprivredne proizvode, oružje, elektroničku opremu - zbog sankcija i rata općenito", rekla je Jackson.

Vesna Marković, profesorica na Sveučilištu Lewis u Illinoisu, stručnjakinja za transnacionalni organizirani kriminal, rekla je da skupine organiziranog kriminala "vrlo brzo uvode inovacije i mogu se prilično brzo prilagoditi promjenama".

"To ne mora nužno dovesti do više kriminala u ruralnim područjima, ali će dovesti do više kriminala u određenim proizvodima ili artiklima koji su u većoj potražnji zbog sankcija", rekla je, dodajući da ono što će dovesti do više kriminala u ruralnim područjima je potraga za specifičnim vrstama strojeva koji ili nisu jako rašireni u velikim gradovima ili ih je lakše ukrasti u ruralnim područjima".

Krađe poljoprivrednih strojeva prijavljene su diljem zemlje.

Veća poljoprivredna oprema napušta Ujedinjeno Kraljevstvo u kamionima i kontejnerima, iako se manji predmeti kao što su GPS jedinice također mogu poslati kurirskom službom ili paketima u inozemstvo. Prošlog mjeseca, britanski službenici upozorili su svoje nizozemske kolege na sumnjivi kamion u kojem su pronađena četiri ukradena bagera.

Vladin ministar priznao je: "Krađa GPS sustava veliki je problem. Ne znam postoji li veza s Rusijom ili ne, ali to su vrlo cijenjeni dijelovi opreme i lako ih je ukloniti".