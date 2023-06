Španjolska uvela menstrualni dopust, a što je s Hrvatskom? "Mislim da je to važno pitanje za svaku državu", "Ja osobno to ne bih uzela"

Trodnevna ispričnica zbog menstrualnih bolova? Pita li se ginekologe, ideja je opravdana.

"Menstrualni bolovi kao simptom radi kojeg žene dolaze u našu hitnu ginekološku ambulantu je čest i ja sam za to da se ženama daje to pravo", kazao je ginekolog Danijel Bursać.



I dok je u Španjolskoj to zakon, u Hrvatskoj bi i sam prijedlog izazivao podsmjeh, sigurna je predlagateljica zakona o menstualnom siromaštvu Anka Mrak Taritaš, koji tada nije prošao, no možda se i ovaj nađe u Saboru.

"Ja vam moram priznati izgovoriti u javnom prostoru u Hrvatskoj ili s govornice u Saboru menstruacija je dosta teško. Nama ide izbor na godinu i ne bih voljela da taj prijedlog negdje kiseli na dnu, voljela bih kad prijedlog bude - da dođe na plenarnu sjednicu", rekla je saborska zastupnica.



Prijedlog bi, kaže bivša ministrica socijalne politike, trebalo prije svega dobro pripremiti.



"Treba razgovarati s GSV-om, sa poslodavcima kako iz privatnog tako i iz javnog sektora, s liječnicima da bi se moglo znati točno koji kriteriji, na koji način i kako provoditi ovaj zakon", kazala je saborska zastupnica Nada Murganić.



Čak i dobro pripremljen, prijedlog bi u Saboru izazvao ogromne prijepore, baš kao i kod građana.

I dok neki građani okreću glavu i podsmjehuju se, Tinka je imala drugačiju reakciju. "Mislim da je to jedno važno pitanje za svaku državu", rekla je.

"Ja osobno to ne bih uzela, i čak se osjećam možda bolje da ne uzmem to", rekla je Iva, a Dušan je kazao da u pitanju je li to potrebno, već "kada će se to dogoditi".

Hrvatski zakon dopušta tri dana bolovanja zbog menstrualnih tegoba, što, naravno ide na račun poslodavca.



Baš zato pravobraniteljica za ravnopravnost spolova napominje kako bi bilo dobro da su i poslodavci oko toga malo fleksibilniji.

"Udruga Glas poduzetnika smatra da se to može urediti možda fleksibilnim radnim vremenom ili možda radom od kuće", ispričala je Branka Prišlić iz te udruge.



Ipak, daleko smo mi od Španjolske. U Hrvatskoj je jedva smanjen porez na menstrualne potrepštine s 25 na 13 posto i još uvijek je jedan od najviših u Europi, a slobodni dani zbog bolnih mjesečnica i to na račun države – još dugo čini se, neće ni biti tema.

