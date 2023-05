Zagrebački policajci dovršili su kriminalističku istragu nad 34-godišnjakom. Osumnjičen je za počinjenje osam kaznenih djela teške krađe provaljivanjem, a pet ih je ostalo - u pokušaju. Mete pljačkaša bile su obiteljske kuće. Iz njih je krao zlatni nakit i novac.

34-godišnjak je od 26. travnja do 18. svibnja ove godine na području Grada Zagreba, odnosno Trnja, Maksimira, Dubrave i Sesveta, najčešće u prijepodnevnim satima dolazio do obiteljskih kuća te provaljivao u njih.



U srijedu 26. travnja nakon 14 sati došao je u Jazveničku ulicu, gdje je alatom za provaljivanje pokušao obiti stražnja vrata kuće, no nije uspio. Otišao do prednjih vrata kuće i tamo je uspio provaliti. Ušao je u kuću i iz jedne od prostorija ukrao više komada zlatnog nakita.



27. travnja u jutarnjim satima došao je na područje Sesveta u Jelkovec, prišao kući na kojoj je provalio kroz prozor otvoren na otklop i ušao unutra. Tamo je zatekao vlasnicu u jednoj od prostorija pa je pobjegao ne ukravši ništa.

VIDEO Provalnik upao u stan, ali ovo nije očekivao: Kamere su sve snimile



Istog je dana u prijepodnevnim satima biciklom došao do kuće u Zagrebu u ulici Vrinice, gdje je provalio vrata, ušao unutra i ukrao zlatni nakit - ogrlicu, narukvicu, prstene i drugo. Nakon toga je pobjegao.

U četvrtak 18. svibnja počinio je čak pet kaznenih djela, od kojih su četiri ostala u pokušaju, i to sve u jutarnjim satima na području Dubrave, Maksimira i Trnja.

Munjevita akcija: Pogledajte koliko je bilo potrebno policiji da uhiti nevještog provalnika

Na sva je mjesta došao biciklom. Oko 14 sati došao je u Pračansku ulicu na Trnju, gdje je kroz vrata provalio u kuću i ušao u hodnik. Tamo je razbio staklo na drugim vratima kako bi došao do ostalih prostorija. Ukrao je novac i zlatni nakit.



Ukupna materijalna šteta iznosi oko 1460 eura. 34-godišnjak je pritvoren uz posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.