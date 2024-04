Ovo je tajna koju Pentagon posebno skriva: "Snimka otkriva da nije bila samo jedna eksplozija"

Novi video koji je objavio CNN potkopava dvije istrage Pentagona o samoubilačkom napadu za koji je odgovornost preuzela ISIS-K, a dogodio se ispred zračne luke Hamid Karzai u Kabulu tijekom povlačenja američkih trupa iz Afganistana u kolovozu 2021.

Incident je bio užasavajući kraj najdužeg američkog rata, a u njemu je poginulo 13 pripadnika vojske Sjedinjenih Američkih Država i oko 170 Afganistanaca koji su očajnički tražili američku pomoć kako bi pobjegli od talibanskog preuzimanja Kabula. Dvije godine američka vojska inzistirala je na verziji da je smrt prouzročila jedna eksplozija i da su vojnici uzvratili paljbom jer su bili zbunjeni u kaotičnom događaju. Pentagon je tvrdio da su sve smrti i ozljede uzrokovane eksplozivnom napravom. Iako je priznao da je bilo pucnjave američkih i britanskih snaga, kaže da je to bilo ograničeno na tri rafala koja su bila gotovo istodobna – jedan rafal britanskih trupa od 25 do 30 hitaca upozorenja i dva rafala američkih trupa usmjerena na osumnjičene militante, koji nikoga nije pogodio.

No video snimljen kamerom GoPro jednog marinca pokazuje da je pucnjave bilo mnogo više nego što je Pentagon ikada priznao. Desetak pripadnika američke vojske, koji su bili na mjestu događaja i anonimno razgovarali s CNN-om zbog straha od odmazde, detaljno je opisalo pucnjavu. Jedan je rekao da je čuo prvi veliki rafal s mjesta gdje su stajali američki marinci, u blizini mjesta eksplozije: "Bila je to masovna pucnjava."

Svjedoci su također sugerirali da su afganistanske civile možda ubile američke trupe koje su vjerovale da su napadnute.

