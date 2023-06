Na društvenim mrežama pojavio se video na kojem se vidi kako ruski projektil pada na kijevsku autocestu prepunu automobila.

U ponedjeljak stanovnike Kijeva pogodio je još jedan žestok ruski napad.

Ruske balističke rakete ciljale su ukrajinsku prijestolnicu, nekoliko sati nakon uobičajenog noćnog napada na grad dronovima i krstarećim projektilima.

Jeziva priča iz Ukrajine: Sašu (15) su iz škole odveli ruski vojnici, danas od stresa ima sijede vlasi

Ruske snage ispalile su taj dan 11 balističkih i krstarećih projektila na Kijev, to je otkrio načelnik ukrajinskog stožera Valerij Zalužni, koji je tada poručio da su svi projektili oboreni.

VIDEO: missile fragment falling on a #Kyiv street during the May 29 RU missile strike, missing two cars by just 10 cm. Another angle of the vid I tweeted earlier.

Location is Pochayna in northern Kyiv, one of the busiest intersections in the city (and YES, there's a McDonald's). pic.twitter.com/iiJFzo4Sjz