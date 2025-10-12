Netanyahu uoči povratka talaca: "Borba nije gotova. Naši neprijatelji se pokušavaju pregrupirati"

Izrael je u dvije godine rata protiv Hamasa u Pojasu Gaze postigao velike pobjede, ali borba nije gotova, rekao je u nedjelju navečer izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

"Zajedno smo postigli velike pobjede, pobjede koje su zapanjile cijeli svijet. I želim vam reći: posvuda gdje smo se borili, pobijedili smo, ali isto tako moram vam reći da borba nije gotova", rekao je Netanyahu u obraćanju naciji uoči očekivanog povratka talaca koje Hamas drži u Pojasu Gaze.

"Pred nama su još jako veliki sigurnosni izazovi. Neki naši neprijatelji pokušavaju se pregrupirati kako bi nas ponovno napali", naglasio je Netanyahu i dodao: "Vodimo o tome računa".

Povratak talaca, koji se očekuje u ponedjeljak, bit će povijesni događaj pun tuge i radosti, rekao je.

Netanyahu je također izrazio nadu da će u Izraelu unatoč "mnogobrojnim nesuglasicama" zavladati jedinstvo srca.

Hamas treba do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael će zauzvrat pustiti na slobodu 250 palestinskih zatvorenika, uključujući brojne osuđene za smrtonosne protuizraelske napade i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.