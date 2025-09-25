Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Lovci u potjeri

Ruski piloti prijateljskim potezom izazvali NATO na rat: "Mogli bi pomisliti da smo zabrinuti. Nismo"

Piše J. M., 25. rujna 2025. @ 12:00 komentari
Lovac F-35
Lovac F-35 Foto: Afp
Nakon upada ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor povuklo se pitanje o tome gdje i kada bi NATO mogao povući okidač.
Najčitanije
  1. Dronovi iznad Danske
    Već drugi opet ovoga tjedna

    VIDEO Drama u europskoj zemlji: Neidentificirani dronovi nad četiri aerodroma
  2. Smrdljivi martin, ilustracija - 2
    Dobro je znati

    Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
  3. Dva muškarca prilazila stanovima u Sigetu i prisluškivala
    Snimka izazvala strah

    Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Izrael dronovima napao flotilu aktivista kod Krete, Španjolska i Italija također šalje fregatu
VEĆ NAPADANI
Europske sile šalju ratne brodove u zaštitu humanitarne flote za Gazu: "Tračak nade koji treba zaštiti"
Melania Trump odbila susret sa Olenom Zelenskom
odbijenica
Potez Melanije Trump zgrozio Olenu Zelensku i Ukrajince
Sukob Indijaca u Zagrebu: Stariji muškarac mlađem nanio više ubodnih rana
Uhićen osumnjičenik
Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Indijac izbo sunarodnjaka, teško je ozlijeđen
Francuski sud: Bivši predsjednik Sarkozy dobio nezakonite milijune od Gadafija
KRIV JE!
Sud proglasio krivim bivšeg francuskog predsjednika: Sarkozy od Gadafija primio 50 milijuna eura
NATO-ovi lovci 12 minuta pratili Ruse: Jedan potez ih je naveo na bitnu odluku
Lovci u potjeri
Ruski piloti prijateljskim potezom izazvali NATO na rat: "Mogli bi pomisliti da smo zabrinuti. Nismo"
33-godišnjak osumnjičen za ubojstvo u Šušnjevcima priveden na ispitivanje u DORH
JAKE SNAGE MUP-a
FOTO Policija na ispitivanje dovela osumnjičenog za ubojstvo Zorana Grgića
Nakon Kopenhagena zbog dronova zatvorena i zračna luka u Aalborgu
Već drugi opet ovoga tjedna
VIDEO Drama u europskoj zemlji: Neidentificirani dronovi nad četiri aerodroma
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Hutisti napali Izrael: Probili kupolu, ozlijeđeno bar 22 ljudi
Probili kupolu
VIDEO Napali Izrael na židovsku Novu godinu: Više od 20 ozlijeđenih
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada
Kaznena djela
Velika akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja u tri grada, procurilo tko je sve priveden
Trump uvjeren u trostruku sabotažu u Ujedinjenim narodima
Zahtijeva istragu
Trump otkrio kako su ga sabotirali u UN-u: "Melania mi je rekla..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Nakon Kopenhagena zbog dronova zatvorena i zračna luka u Aalborgu
Već drugi opet ovoga tjedna
VIDEO Drama u europskoj zemlji: Neidentificirani dronovi nad četiri aerodroma
Ove stvari privlače smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti da bi ih se riješili
Dobro je znati
Ovo privlači smrdljive martine u vaš dom! Evo što morate učiniti kako biste ih se riješili
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
Snimka izazvala strah
Vlasnik otkrio što se dogodilo kad je otvorio vrata ispred kojih je bio sumnjivi dvojac: "Rekao sam im..."
show
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
Filip Živojinović iznenadio Aleksandru Prijović za 30. rođendan luksuznim poklonom
rasplakala se
Je li moguće? Poklon koji je Aleksandri Prijović dao suprug vrijedi kao stan u Zagrebu
zdravlje
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Obratite pozornost!
Crte na noktima: Normalna pojava ili razlog za brigu?
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
Tako se to radi
Dalmatinci bez dlake na jeziku: Poslali upozorenje vozačima i pogodili u sridu
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
LOL
"Kume, šta si obrisao?": Dopisivanje nasmijalo cijelu regiju, je li se i vama to dogodilo?
tech
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Rezultati su izvrsni
Novi pristup liječenju mentalnih poremećaja: Umjesto lijekove, liječnici propisuju nešto puno ugodnije
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
U svega tri godine?
Amerikanci već grade F-47, a prvi let se planira za 2028. godinu: "Spremni smo ići brzo. Moramo ići brzo”
sport
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
Uz bučan pljesak
Kovačević sve nasmijao: "Zahvaljujem se struci Fenera što ga nije prepoznala"
Što dalje čeka jaki Dinamo? Idući tjedan Srbija pa hladna Skandinavija
ovo je raspored
Što dalje čeka jaki Dinamo? Idući tjedan Srbija pa hladna Skandinavija
Nevjerojatni Arnautović postavio rekord Europske lige: Isti već drži u Ligi prvaka
NEOBIČNO POSTIGNUĆE
Nevjerojatni Arnautović postavio rekord Europske lige: Isti već drži u Ligi prvaka
tv
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zdravica koju će pamtiti - koja je vijest obradovala cijelu obitelj?
MasterChef: Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
TIM MARIO
Mislili su da su sigurni, a onda je uslijedilo iznenađenje!
putovanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
Škola kuhanja
Kako napraviti savršen rižoto? "Masterchef" Mario Mihelj otkriva koje sve korake ne smijete preskočiti
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Naučili su na teži način: Kandidati MasterChefa otkrivaju navjeće pogreške kod pripreme rižota
Zlatna pravila
Naučili su na teži način: Kandidati MasterChefa otkrivaju navjeće pogreške kod pripreme rižota
novac
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
velika odluka
Novi početak nakon karijere u bankarstvu. Sada će kreirati strategije financiranja svih divizija Bosqara
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
pukla ljubav
Istraživanje ECB-a: Svaki četvrti Europljanin više ne kupuje proizvode iz jedne zemlje
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
Ide kući pjevajući
Službeno se oprostili od bivšeg šefa i tutnuli mu otpremninu od 80 milijuna funti
lifestyle
Variva, juhe i gulaši: Popis recepat za jela na žlicu
Jesenski klasici
25 recepata za jela na žlicu: Ako se pitate što kuhati za ručak, ovaj popis bit će vam spas
Domaća glumica s najviše stila
the diva
Njezin stil oduševi sve redom: Ovu domaću glumicu proglasile ste modnom kraljicom
Danijela Martinović u skinny trapericama i gležnjačama na petu
PREDOBRO IZDANJE
Danijela Martinović: Dokaz da su skinny traperice i gležnjače na petu pobjednička jesenska kombinacija
sve
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
LOL
Kad ti balkanska mafija dođe naplatiti dug: Skeč osvojio regiju, ni snimatelj nije uspio ostati ozbiljan
Nastavak drame oko para koji je otkriven na koncertu Coldplaya
''nepravedno je''
Bliski izvor preljubnice s koncerta o kojem je pričao cijeli svijet donosi obrat cijeloj priči?
Lidija Bačić objavila fotografiju iz kade na kojoj je potpuno gola
''Bila i ostala bomba''
Potpuno gola Lidija Bačić fotkom iz kade zapalila Instagram: ''Prizor za infarkt!''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene