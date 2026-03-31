Nekoć Apollo, sada Artemis: Ovo su najbitnije stvari koje trebate znati o NASA-inu povratku na Mjesec

Desetljećima nakon povijesnog uspjeha programa Apollo, NASA se priprema ponovno poslati astronaute izvan Zemljine orbite. Misija Artemis II označava prvu ljudsku misiju na Mjesec u više od pedeset godina, ponovno pobuđujući javni interes za svemirska putovanja, uz istovremeno uvođenje inkluzivnijeg tima astronauta. Posada će kružiti oko Mjeseca u povratnom letu, bez slijetanja, ali testirajući ključne sustave za buduće misije pa tako i one samog povratka na lunarnu površinu.

"Program Apollo i dalje me apsolutno oduševljava,“ rekao je za agenciju AP Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, osvrćući se na svemirski program koji je prvi, i trenutno još uvijek jedini, doveo ljude na Mjesec. Brzi osmogodišnji put Apolla od prvih svemirskih letova do trenutka kad su Neil Armstrong i Buzz Aldrin stupili na Mjesečevu površinu 1969. godine, postavio je standard se za samu NASA-u dosad činio teško dostižnim.

Sporiji i promišljeniji pristup

Program Artemis je, usporedno s Apollom, napredovao oprezno, usporen desetljećima promjenjivih ciljeva između misija na Mjesec i ambicija prema Marsu. Svemirski lansirni sustav (SLS), novi teški raketni sustav NASA-e, imao je samo jedno testiranje leta bez posade, prije više od tri godine. Problemi s vodikom i helijem više su puta odgodili lansiranje misije Artemis II, koja je sada planirana za lansiranje u četvrtak odmah iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Administrator NASA-e Jared Isaacman u veljači je isto tako revidirao plan Artemis programa, ubacujući dodatni let i odgađajući ponovno ljudsko slijetanje na Mjesec do misije Artemis IV 2028. godine. Tijekom revidirane misije Artemis III, astronauti će ostati blizu Zemlje, vježbajući pristajanje s letjelicama za slijetanje na lunarnu površinu, koje razvijaju privatne tvrtke SpaceX i Blue Origin.

Konkurencija se promijenila

Za razliku od Apolla, čiji je kontekst bio Hladni rat protiv Sovjetskog Saveza, program Artemis sada ima konkurenciju koja dolazi iz Kine. Peking je već sletio robotskim sondama na dalju stranu Mjeseca i planira poslati astronaute blizu južnog pola do 2030. godine. NASA cilja istu regiju, gdje sjene kratera mogu sadržavati vodu i gorivo. Isaacman je naglasio hitnost osvajanja tog lunarnog polarnog područja.

Apolloove rakete Saturn V, visoke 110 metara, koristile su pet motora u prvom stupnju. Artemisov SLS visok je 98 metara, ali pruža veći uzgon pri lansiranju zahvaljujući četiri glavna motora i dvjema bočnim raketama. Sve Saturn V rakete, osim jedne, lansirane su s lansirne rampe 39-A u Kennedy Space Centeru, a program Artemis će koristiti susjednu rampu 39-B. Charlie Blackwell-Thompson, NASA-ina voditeljica lansiranja, i sama simbolizira novu eru raznolikosti u kontrolnoj sobi.

Frank Borman, Jim Lovell i Bill Anders s Apolla 8 pionirski su kružili oko Mjeseca 1968. godine, odrađujući deset orbita kao uvod za prvi mjesečev korak. Artemis II stavlja prioritet na sigurnost posade, testirajući sustav za održavanje života letjelice Orion. "Ako možemo dati malo nade za čovječanstvo, to je ogroman pothvat“ rekao je pilot misije Artemis II Victor Glover, prenosi agencija AP.

Najdulji čovjekov put dosad

Nakon jednog dana u Zemljinoj orbiti, Artemis II putovat će 8000 kilometara iza Mjeseca, nadmašujući rekord udaljenosti Apolla 13. Koristeći tzv. slobodnu povratnu putanju, kapsula Orion će kružiti oko Mjeseca i vratiti se na Zemlju s minimalnom potrošnjom goriva. Spuštanje će biti u Tihom oceanu, baš kao što je to bio slučaj i kod Apollovih misija.

Svemirska letjelica Orion prima četiri astronauta s novim, narančastim odijelima, prilagođenim za izazove programa Artemis. Za buduće mjesečeve šetnje razvijaju se bijela odijela u Houstonu, u tvrtki Axiom Space. Artemisova odijela omogućuju astronautima pijenje tekućine kroz slamku u kacigi i obavljanje nužde kroz period od šest dana.

Posve novi cilj

Program Apollo je bio prvenstveno bio namjenjen pobjedi nad Rusima i postavljanju američke zastave na Mjesec. Između 1969. i 1972. godine ostvareno je šest slijetanja, a najdulji boravak na površini trajao je 75 sati.

Progream Artemis teži dugoročnom životu ljudi na Mjesecu. Astronauti će pri povratku na lunarnu površinu iz Oriona pristati u SpaceX-ov Starship ili Blue Originov Blue Moon, sletjeti na površinu Mjeseca, provesti nekoliko dana na površini i nakon toga se vratiti nazad u Orion. Isaacman je predstavio planove za izgradnju lunarnog naselja vrijednog 20 milijardi dolara tijekom perioda od sedam godina, uključujući stambene jedinice, rovere, dronove i elektrane.