Napadač s Trumpove večere danas izlazi pred sud, slijedi mu optužnica

Muškarac kojeg se dovodi u vezu s pucnjavom na subotnjoj Večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu danas bi se trebao pojaviti pred sudom,

Osumnjičenik će u ponedjeljak biti optužen pred saveznim sudom za napad na dužnosnika, pucanje iz vatrenog oružja i pokušaj ubojstva dužnosnika. U međuvremenu, u javnost izlaze novi detalji o njegovim motivima i poruci koju je poslao neposredno prije napada.

Osumnjičeni 31-godišnji Cole Tomas Allen prije pucnjave je članovima svoje obitelji uputio poruku u kojoj se ispričava roditeljima, kolegama i prolaznicima zbog onoga što je namjeravao učiniti. "Ispričavam se svima... koji su patili prije nego što sam uspio pokušati ovo, kao i svima koji bi mogli patiti nakon toga, bez obzira na moj uspjeh ili neuspjeh", napisao je.

U poruci je naveo da je možda "iznenadio puno ljudi", a iako nije izravno spomenuo Donalda Trumpa, kritizirao je njegovu administraciju i dao naslutiti da su upravo njezini dužnosnici bili mete.

Objašnjavajući svoje motive, istaknuo je da se odgovornost političkih predstavnika odražava i na njega osobno, dodajući kako je ovo "prva prava prilika" da nešto poduzme. Naveo je i da su mete bili dužnosnici administracije, dok bi agenti Tajne službe bili cilj "samo ako bude potrebno", uz napomenu da ih namjerava onesposobiti nenasilno ako je moguće.

Istodobno je naglasio da gosti hotela i zaposlenici nisu mete, kao ni policija Kapitola, Nacionalna garda i hotelsko osiguranje, osim u slučaju da otvore vatru na njega. Dodao je i kako je planirao koristiti sačmu kako bi smanjio broj žrtava, ali je priznao da bi, ako bi bilo nužno, "prošao kroz većinu ljudi" kako bi došao do ciljeva.

U završnom dijelu poruke naveo je da ne očekuje oprost, kritizirao sigurnosne mjere u hotelu te se potpisao kao Cole "coldForce" "Friendly Federal Assassin" Allen.

Osumnjičenik je putovao vlakom iz Los Angelesa u Chicago i potom u Washington, rekao je glavni državni odvjetnik Todd Blanche NBC-jevu programu "Meet the Press", dodavši da su Trump i viši članovi administracije vjerojatno bili mete.

Dužnosnici su rekli da je osumnjičenik ispalio hitac iz sačmarice na agenta Tajne službe na sigurnosnoj kontrolnoj točki u hotelu Washington Hilton prije nego što je svladan i uhićen.

Prva dama Melania Trump, potpredsjednik JD Vance i drugi vladini dužnosnici žurno su izvedeni s večere. Tajni agent koji je pogođen izbjegao je ozbiljne ozljede jer je metak pogodio njegov zaštitnu prsluk, rekao je Trump.

Trump, koji je medijsku galu bojkotirao u prošlosti, zatražio je da se večera ponovno odganizira unutar 30 dana, rekavši: "To je trebao biti važan događaj."

rekao je Blanche, dodavši da ne zna postoji li poveznica s Iranom i ovim napadom.

Ne zna se previše o pozadini 31-godišnjeg osumnjičenika za napad, no objave na društvenim mrežama otkrivaju da je bio učitelj u Torranceu blizu Los Angelesa.

Načelnik policije u Washingtonu, Jeffery Carroll, rekao je da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i s nekoliko noževa.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da su policajci koji su intervjuirali Allenovu sestru saznali da je imao sklonost prema radikalnim izjavama i da je sudjelovao na prosvjedu protiv Trumpa "Ne kraljevima" te da je dao naslutiti da ima plan učiniti "nešto" da popravi probleme današnjeg svijeta.

Allen je kupio dva pištolja i sačmaricu te ih je držao u domu svojih roditelja, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Bio je to prvi put da Trump sudjeluje na tom događaju kao predsjednik, nakon što ga je ranijih godina bojkotirao.

Mjesto održavanja večere bilo je poprište pokušaja atentata na predsjednika Ronalda Reagana, koji je pogođen i ranjen ispred hotela 1981. godine.