Nakon svađe sa suprugom nestao: Pronašli ga u provaliji

Dramatična potraga odvijala se u nedjelju navečer u austrijskom Vorarlbergu, nakon što je 49-godišnji muškarac nestao poslije svađe sa suprugom. Na sreću, priča je završila bez tragičnih posljedica.

Prema policijskom izvješću, muškarac je oko 21:50 pješice napustio obiteljski dom i krenuo prema St. Geroldu u Großwalsertalu. Kada se nije vratio, supruga je prijavila njegov nestanak.

Nedugo zatim policija je pronašla njegov mobitel u području klanca Schlosstobel, što je izazvalo zabrinutost da je mogao pasti u teško pristupačan teren. Pokrenuta potraga i angažirane spasilačke službe

U potragu su se uključile gorska služba spašavanja i policija, a timovi su pretraživali područje koristeći dronove i svjetiljke. U jednom trenutku policajci su čuli pozive za pomoć koji su dolazili iz smjera ceste uz neprohodnu klisuru. Prema priopćenju policije, 49-godišnjak je uspio sam izaći iz provalije koristeći obližnji most i vratiti se na cestu. Bio je mokar i vidno iscrpljen, ali pri svijesti.

Na mjesto događaja stigla je hitna pomoć, koja ga je prevezla u državnu bolnicu u Feldkirchu radi pregleda, piše Krone.

Policija je potvrdila da je muškarac ozlijeđen, ali izvan životne opasnosti, te da su sve službe nakon uspješno završene akcije povučene s terena.