Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
JEZIVO OTKRIĆE

Antonio je umro prije 15 godina, a njegovo tijelo je cijelo vrijeme bilo u stanu: Evo kako je pronađen

Piše Hina, 13. listopada 2025. @ 17:00 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Afp
Desetljećima je živio odvojeno od obitelji i imao je malo kontakta s vanjskim svijetom.
Najčitanije
  1. Urušio se zid zatvora u Bjelovaru, poginula dva radnika - 2 6
    Tragedija

    Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
  2. Lovci, ilustracija
    ZA 100 EURA

    USKOK podigao optužnicu protiv 85 ljudi: Otkriveno kako su prodavali uvjerenja
  3. Ilustracija
    Objavljeni podaci

    Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Izraelci se okupljaju u Tel Avivu čekajući puštanje talaca iz Gaze
Sporazum o miru
FOTO Pogledajte trenutak kad se oslobođeni talac iz Gaze susreo s obitelji
Novi predsjednik Ustavnog suda dao intervju za Dnevnik Nove TV
FRANE STANIČIĆ
Novi šef Ustavnog suda otkrio: "Nisam pretjerano konzervativan, ako me moramo staviti u ladicu..."
U Zagrebu pretučen i pokraden branitelj, kći: "Udarali su ga dok je ležao na podu. Preživio je rak i tri moždana"
oglasila se i policija
U Zagrebu pretučen i pokraden branitelj, kći: "Udarali su ga dok je ležao na podu. Preživio je rak i tri moždana"
Nakon 15 godina Španjolac pronađen mumificiran u svome stanu
JEZIVO OTKRIĆE
Antonio je umro prije 15 godina, a njegovo tijelo je cijelo vrijeme bilo u stanu: Evo kako je pronađen
IMAŠ PRAVO Vozači, pazite: stiže sezona zimskih guma, a neki ih mogu promijeniti bez eura
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA
Vozači, pazite: Stiže sezona zimskih guma, a neki ih mogu promijeniti bez eura
Policajac izvan službe pijan vozio po Zagrebu: Zaustavio ga muškarac
OBJAVLJENI DETALJI
Pijani policajac izvan službe vozio u krivom smjeru: Zaustavio ga građanin
USKOK optužio 85 ljudi zbog nezakonitosti prilikom izdavanja uvjerenja za lovca
ZA 100 EURA
USKOK podigao optužnicu protiv 85 ljudi: Otkriveno kako su prodavali uvjerenja
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
Tragedija
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
Prosječna zagrebačka plaća 1623 eura
Objavljeni podaci
Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
Snažne eksplozije odjekivale Berlinom: Ozlijeđeno 47 osoba
Istraga u tijeku
Snažne eksplozije odjekivale europskom metropolom: Ozlijeđeno 47 osoba, hitne službe u akciji
Vučić bijesan zbog turske isporuke borbenih bespilotnih letjelica Kosovu
"SADA JE JASNO"
Vučić ga je nazivao bratom i prijateljem, a sada je bijesan: "To ugrožava sigurnost cijelog Balkana"
Nema mira na istoku Zagrebu: Dnevnik Nove TV donosi nikad viđene snimke divljanja
Roditelji su očajni
"Ja ga učim da go*na ubiju u startu i pošalju niz Savu u Beograd": Dnevnik Nove TV donosi dosad neviđene snimke divljanja na istoku Zagreba
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
Tragedija
Užas na gradilištu: Poginula dva radnika, urušio se zid
USKOK optužio 85 ljudi zbog nezakonitosti prilikom izdavanja uvjerenja za lovca
ZA 100 EURA
USKOK podigao optužnicu protiv 85 ljudi: Otkriveno kako su prodavali uvjerenja
Prosječna zagrebačka plaća 1623 eura
Objavljeni podaci
Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
show
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''
Sejda Bešlić zbog bolesti nije bila na komemoraciji za Halida Bešlića
nedavno puštena iz bolnice
Najtužniji prizor s Halidove komemoracije: Stolica njegove supruge ostala je prazna
zdravlje
Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika
Piše liječnik
Gripa tip B: Simptomi koji je razlikuju od gripe tip A, trajanje i tko je većem riziku od težeg oblika
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Koliko je vremena potrebno da se snizi kolesterol?
Povećava rizik od srčanih bolesti
Koliko je vremena potrebno da se snizi kolesterol?
zabava
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
Što kažete?
Majstorijom na gradilištu oduševio gledatelje, pogledajte virtuoza u akciji
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
"Napokon si na redu na šalteru HZZO-a": Ako vam zvuči poznato, niste jedini, objava nasmijala gledatelje
LOL
"Napokon si na redu na šalteru HZZO-a": Ako vam zvuči poznato, niste jedini, objava nasmijala gledatelje
tech
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Novo istraživanje otkriva
Skromna vrsta gljive mogla bi liječiti ljudsko tkivo
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
Tako obična, no tako misteriozna
Japanski znanstvenici otkrili novo stanje vode u kojem se ona ponaša posve neobično
sport
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Srbiju tresu skandali: Stojković dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv albanije!?
znao je i prije
Pogledajte kako je izbornik Srbije dao otkaz u 83. minuti utakmice protiv Albanije
Vučić optužio narod za poraz od Albanije, a iz Niša ekspresno stigao genijalan odgovor
urnebesno
Vučić optužio narod za poraz od Albanije, a iz Niša ekspresno stigao genijalan odgovor
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Mario Sušinjak
POMEO POZORNICU!
Prvi nastup u životu i odmah je krenuo jako! Žiri dugo vremena nije bio ovako demantiran!
U dobru i zlu: Je li pronašla idealnog muškarca ili ga još ne poznaje dovoljno?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Je li pronašla idealnog muškarca ili ga još ne poznaje dovoljno?
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
SKRIVENA SUUDBINA
Skrivena sudbina: Iznevjerio ju je - hoće li mu ikada više vjerovati?
putovanja
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
lifestyle
Savjet modne urednice Annette Weber kako izgledati kao bogatašica
TRIKOVI MODNE UREDNICE
Kako s malo novca izgledati kao da imate neograničen budžet? Evo pet zlatnih savjeta
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović: Suknja od sedam eura koja se može nositi u svim prigodama, ima i džepove
Rezultati ankete: Najljepša glumica Zlatnog doba Hollywooda
jedna od najvećih
Odabrali ste najljepšu glumicu Zlatnog doba Hollywooda, nezaboravna je
sve
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Udala se Lucia Glavić
vesela fotogalerija!
Spoj Hrvatske i Čilea! Udala se glumica iz serije Na granici, vjenčanje je bilo kao u filmu
Unuci Halida Bešlića izašli na pozornicu s gradonačelnikom Sarajeva na komemoraciji
''Puno ljudi te voli...''
Unuka Halida Bešlića rasplakala sve govorom: ''Mama nam nije rekla da si nas napustio, ali znali smo''
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene