DARPA traži novo oružje za rat duboko ispod površine tla

Najmoćniji američki konvencionalni napadi na podzemne ciljeve ukazali su na neočekivano ograničenje. Naime, podzemni objekti koje američki napadi ciljaju, sada se grade dublje nego što ih postojeće oružje može pouzdano dosegnuti. Upravo taj problem potiče novo istraživanje Pentagona usmjereno na fiziku udarnih valova, čvrstih stijena i urušavanja konstrukcija.

DARPA traži novi model proboja utvrđenih podzemnih bunkera

Američka Agencija za napredna obrambena istraživanja (DARPA) objavila je 27. svibnja zahtjev za informacijama, kojim traži "radikalno drukčije pristupe" mehanici proboja i upravljanju širenjem udarnih valova, prenosi portal Defense Blog. Rok za dostavu odgovora je 26. lipnja 2026, odnosno mjesec dana.

Umjesto oslanjanja na teže bombe i veću brzinu udara, DARPA traži koncepte koji mogu "namjerno oblikovati, usmjeravati, pojačavati ili prigušivati udarne valove" unutar ojačanih materijala. Agenciju zanimaju i tehnologije povezane s "kontroliranim pokretanjem i širenjem pucanja materijala" unutar podzemnih objekata.

Napad na iransko nuklearno postrojenje Fordow pokazao granice postojeće tehnologije

Tijekom operacije Midnight Hammer, provedene 22. lipnja 2025. godine, sedam stealth bombardera B-2 Spirit bacilo je 14 bombi GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) na iransko postrojenje za obogaćivanje uranija Fordow kod grada Qoma.

GBU-57, težak oko 13.600 kilograma, posebno je razvijen za duboko ukopane objekte poput Fordowa, smještenog 80 do 90 metara ispod planine. Prema navodima iz članka, GBU-57 može probiti približno 60 metara armiranog betona ili stijene, dok višestruki udari mogu povećati učinkovitu dubinu prodora.

Ta operacija postala je jedna od tehnički najzahtjevnijih preciznih zračnih misija koje su provele Sjedinjene Države te je pokazala praktične granice postojeće tehnologije penetracijskih bombi.

Iranski odgovor

Satelitske snimke i otvoreni obavještajni izvori analizirani do svibnja 2026. godine, pokazuju da Iran iskapa nova podzemna postrojenja na dubinama između 80 i 100 metara unutar tvrdog granita. U izvješću se navodi da bi ti objekti mogli služiti novoj generaciji centrifuga za obogaćivanje urana.

DARPA u dokumentu upozorava da postojeće inženjerske metode temeljene na "tradicionalnom skaliranju mase i brzine te empirijskom projektiranju" možda više nisu dovoljne protiv sve otpornijih podzemnih ciljeva.

Više od običnog udarnog vala

DARPA želi da sam udarni val postane kontrolirani element oružja, a ne samo neizbježna posljedica udara. Također traže "strukturno oblikovane ili aktivno prilagodljive materijale" te napredne dijagnostičke sustave sposobne pratiti pojave ekstremnog naprezanja tijekom proboja.

Paralelno se već provodi i drugi program. Američko ratno zrakoplovstvo dodijelilo je 2025. godine tvrtki Applied Research Associates 24-mjesečni ugovor povezan s programom "Next Generation Penetrator", dok je za fiskalnu 2026. godinu zatraženo oko 65 milijuna eura za daljnja istraživanja i testiranja takvog oružja.

S drtuge strane, zemlje poput Kine i Sjeverne Koreja istodobno nastavljaju širiti ojačanu podzemnu vojnu infrastrukturu namjerno smještenu izvan dosega američkih udara.