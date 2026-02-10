Balkanska država priprema se za nerede, na ulice izlazi 1350 policajaca: "Oprez, moglo bi eskalirati u nasilje"

Lider albanskih demokrata Sali Berisha sazvao je za utorak u 17 sati novi prosvjed u Tirani, nakon što je onaj održan 24. siječnja rezultirao nasiljem, a bačeni su i molotovljevi kokteli.

Berisha prosvjede organizira kako bi s vlasti srušio premijera Edija Ramu.

Očekuje se da će na najavljenom prosvjedu ispred ureda premijera u Tirani biti raspoređeno 1350 policajaca, koji bi trebali osigurati red i sigurnost.

Američko veleposlanstvo u Tirani pozvalo je američke građane na oprez te upozorilo da bi situacija mogla nasilno eskalirati.

"Iako prosvjedi i velika okupljanja često počinju mirno, situacija se može brzo promijeniti. Prosvjedi se mogu proširiti na okolne blokove i blizu vladinih zgrada, uzrokujući poremećaje u prometu, obilazne putove i zatvaranje cesta. Naše su stalne smjernice izbjegavanje područja prosvjeda. Ako ste u gradu, molimo vas da ostanete oprezni i date prioritet svojoj osobnoj sigurnosti", navodi se u priopćenju američkog veleposlanstva, a prenosi Shiptarja.

Albanske vlasti ograničile su kretanje na nekoliko cesta, dok će dio grada biti blokiran. Ovisno o razvoju događaja, moguća su ograničenja prometa vozila na drugim cestovnim pravcima. U slučaju blokade, kako bi se pomoglo građanima koji će se kretati tim pravcima, policija Tirane poduzela je mjere preusmjeravanja prometa vozila na alternativne rute.

Prosvjed 24. siječnja

Nakon prošlog prosvjeda, 24. siječnja, Tirana je gorjela. U nasilnim prosvjedima ozlijeđeno je 11 policajaca i 22 prosvjednika.

Berisha je na okupljanju pozvao ljude na narodnu pobunu, a rekao je i da albanska vlada vodi rat protiv njegove stranke. Navodno su prosvjednici organizirano došli iz cijele Albanije.

"To su bile godine žestokog sukoba s režimom narkodiktatora Ramadura (kako albanska oporba naziva premijera Ramu), sina krvnika koji je potpisao vješanje političkih protivnika i koji je koristio sva sredstva kako bi ostvario svoj projekt, Albaniju bez opozicije", rekao je na prošlom prosvjedu Berisha.

Nakon govora Berisha je počeo mahati zastavom, a nakon toga poletjeli su molotovljevi kokteli i gorjele stube ispred premijerova ureda.

Policija je odgovorila vodenim topovima i suzavcima.

Prosvjednici su nakon toga došli do parlamenta i pokušali probiti policijski kordon, koji su činila dva reda specijalaca, dok su policajci bili raspoređeni na terasama premijerova ureda i okolnih zgrada.

Na sigurnosne snage Berishini pristalice bacali su kamenje, a nasilje je prekinuto vodenim topovima, nakon kojih su se prosvjednici razbježali.