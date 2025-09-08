Krvavi obračun u Albaniji: Na terasi kafića ubio dvoje, teško ranjena meta napada

Dvojica muškaraca ubijena su jutros na terasi ugostiteljskog objekta u naselju Ćemalj Stafa u Skadru, a još ih je dvoje teško ozlijeđeno. Sumnja se da je 28-godišnji muškarac koji je otvorio vatru na goste došao po osvetu.

Napadač je do kafića došao motorom i krenuo pucati po prisutnima - među ozlijeđenima je i 25-godišnja konobarica. Nakon toga se navodno dao u bijeg automobilom kojeg je ukrao u blizini, ali je pri bijegu, još uvijek s kacigom na glavi, izazvao prometnu nesreću, što je privuklo pažnju policije.

U području rijeke Kir napustio je automobil i krenuo bježati pješice s oružjem u ruci. Predao se nakon što ga je policija opkolila.

Istraga je u tijeku, a kako saznaje albanski Top Channel, 28-godišnjak je u policijskom ispitivanju priznao da je njegova meta, zbog osobnih problema, bio 43-godišnji E.V., koji je trenutno u bolnici, pod strogim nadzorom liječnika.

"Prijetio mi je i imali smo problema. Ponašao se kao mangup i slao mi je poruke preko drugih. Sukob je bio samo s njim i ja sam htio pogoditi samo njega", rekao je istražiteljima, doznaje dopisnik Top Channela.

Istaknuli su da, unatoč njegovoj verziji događaja, policija s oprezom pristupa izjavi i istražuje postoji li mogućnost da iza ovog zločina stoje i druge osobe koje su ga angažirale za napad.

Vođa Demokratske stranke, Sali Berisha, rekao je da je Skadar "u rukama kriminalaca, namirivanja računa i vladavine bandi". "Bande imaju licencu za ubojstva od Edija Rame", poručio je.