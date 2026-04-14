Bacio molotovljev koktel na kuću šefa OpenAI-a: "Ovo nije bilo spontano"

Daniel Moreno-Gama (20), koji je osumnjičen da je navodno bacio molotovljev koktel na kuću izvršnog direktora OpenAI-a, Sama Altmana, optužen je za pokušaj ubojstva.

FBI tvrdi da je muškarac odjeven u tamnu majicu i s kapuljačom na glavi snimljen nadzornim kamerama kako baca zapaljivu napravu prema imanju i pali vrata. Manje od sat vremena kasnije, navodno je otišao u sjedište tvrtke i prijetio da će zapaliti zgradu, piše Sky News. Stolicom je udario stalena vrata, a zaštitarima je rekao da namjerava "zapaliti to i ubiti sve unutra".

Sudski dokumenti sugeriraju da je Moreno-Gama protivnik umjetne inteligencije i vjeruje da će tehnologija doprinijeti našem skorom izumiranju.

OpenAI je tvorac ChatGPT-a, jednog od najpopularnijih chatbotova na svijetu.

Vjeruje se da je osumnjičenik doputovao iz Teksasa kako bi napao Altmana.

"Ovo nije bilo spontano. Ovo je bilo planirano, ciljano i izuzetno ozbiljno", rekao je specijalni agent FBI-a Matt Cobo.

Moreno-Gama bi se trebao pojaviti pred sudom kasnijeu utorak i mogao bi se suočiti s doživotnom zatvorskom kaznom ako bude osuđen.

Navodno su prilikom uhićenja Moreno-Game u San Franciscu pronađene zapaljive naprave, vrč kerozina, upaljač i dokument. Nitko nije ozlijeđen.

Američki državni odvjetnik Craig Missakian rekao je da će vlasti napad tretirati kao domaći terorizam.

Skupine koje se bore protiv umjetne inteligencije osudile su incident i rekle da "nasilje i zastrašivanje bilo koje vrste nemaju mjesta u razgovoru o budućnosti umjetne inteligencije".

Nekoliko sati nakon napada, Altman je objavio sliku svoje supruge i njihova djeteta.

"Obično se trudimo biti prilično privatni, ali u ovom slučaju dijelim fotografiju u nadi da će to možda odvratiti sljedeću osobu od bacanja molotovljevog koktela na našu kuću, bez obzira što mislila o meni", napisao je.