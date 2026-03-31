Stigao odgovor Kremlja na prijedlog Zelenskog, ruski ultranacionalist upozorava: "Osuđeni smo na poraz"

Kremlj je u utorak hladno reagirao na prijedlog Ukrajine da se uspostavi "energetsko primirje" tijekom uskrsnih blagdana, poručivši da nije vidio detaljan prijedlog primirja, kao i da se umjesto toga zalaže za sveobuhvatni mirovni sporazum.

Volodimir Zelenski je ranije rekao da su ukrajinski saveznici "signalizirali" Kijevu mogućnost smanjenja napada dugog dometa na ruski naftni sektor zbog rasta globalnih cijena energije, a ukrajinski predsjednik je potom u ponedjeljak poručio da je Ukrajina spremna na to ako Rusija prestane napadati ukrajinski energetski sustav.

Zelenski je rekao da je Kijev otvoren za uskrsno primirje.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov jasno je dao do znanja da je Moskva skeptična prema ponudi ukrajinskog predsjednika, iako je Kijev posljednjih dana više puta napao rusku baltičku luku Ust-Luga.

"U izjavama Zelenskog koje smo pročitali nismo vidjeli nikakvu jasno formuliranu inicijativu vezano uz uskrsno primirje", rekao je Peskov novinarima.

"Zelenski mora preuzeti odgovornost i donijeti odgovarajuću odluku kako bismo postigli mir, a ne samo primirje", dodao je Peskov i upozorio da će cijena mira za Kijev biti veća što Zelenski bude više odugovlačio.

Napad na važnu rusku luku na Baltiku

U međuvremenu ukrajinski dronovi ponovno su pogodili jednu od ključnih ruskih luka na Baltičkom moru, dodatno pojačavajući pritisak na energetsku infrastrukturu Moskve.

Riječ je o Ust-Lugi, važnom izvoznom čvorištu za rusku naftu, gdje su satelitske snimke zabilježile dim koji se uzdiže iz pogođenih spremnika.

Prema riječima guvernera Lenjingradske regije Aleksandra Drozdenka, u napadima je ozlijeđeno troje ljudi, među njima i dvoje djece, dok je više objekata pretrpjelo oštećenja. Detalji o razmjerima štete na samoj luci zasad nisu objavljeni.

Ust-Luga se posljednjih dana našla na meti više uzastopnih ukrajinskih udara, što analitičari tumače kao pokušaj Kijeva da oslabi ruske prihode od izvoza energenata.

Istodobno, dolaze signali iz međunarodnih krugova o mogućem smanjenju takvih napada, nakon što su neki zapadni saveznici izrazili zabrinutost zbog daljnje eskalacije sukoba, piše Sky News.

BREAKING:



Ukraine launches another massive drone swarm attack against Russian oil export infrastructure on the Baltic Sea coast near Finland and Estonia.



Looks like Ust-Luga is about to get hit again… pic.twitter.com/32yYussjW5 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 30, 2026

Satellite imagery indicates significant damage at Russia's Ust-Luga port in Leningrad Oblast following Ukrainian drone strikes.



Primorsk and Ust-Luga—Russia's primary western oil export hubs—have both been targeted by Ukraine within the past four days.

Ruski ultranacionalist: "Osuđeni smo na poraz, rat ide prema poniženju"

Rusija je suočena s ozbiljnim vojnim i strateškim izazovima koji bi je mogli dovesti do poraza u ratu, upozorava istaknuti ruski ultranacionalistički vojni komentator, navodi se u najnovijem izvješću Instituta za proučavanje rata (ISW).

Prema toj procjeni, Moskva nema kapacitete za proizvodnju dovoljnog broja presretačkih projektila kako bi se mogla nositi s ekonomskom i tehnološkom snagom Zapada, koja višestruko nadmašuje ruske mogućnosti.

Istodobno, ukrajinski napadi dronovima, koje podupiru zapadne zemlje, postaju sve intenzivniji i kompleksniji. U takvim operacijama sve češće sudjeluju stotine letjelica, a očekuje se da će razmjeri tih udara dodatno rasti.

U takvim okolnostima, ruski komentator smatra da Kremlj ima samo dvije realne opcije: prihvatiti, kako je nazvao, "sramotni mir" ili pokušati preokrenuti tijek rata velikom strateškom ofenzivom. Međutim, ističe kako rusko političko vodstvo trenutačno nema spremnost za pokretanje takvog opsežnog napada, zbog čega se, prema njegovu tumačenju, već sada kreće prema scenariju nepovoljnog mirovnog rješenja.

Ove procjene dolaze u trenutku kada ukrajinski udari na rusku energetsku infrastrukturu, posebno na Baltiku, imaju sve vidljiviji učinak na rusko gospodarstvo.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane objavilo je kako su napadi na ruske luke na Baltičkom moru, koji su započeli 24. ožujka, zaustavili značajan dio ruskog izvoza nafte. Među pogođenim lokacijama nalazi se i Primorsk, najveća ruska luka za izvoz sirove nafte na tom području.

Dodatno, isti ultranacionalistički bloger nedavno je upozorio da ruske snage u nadolazećim mjesecima vjerojatno neće uspjeti preokrenuti nepovoljnu situaciju na bojištu.

Ukrajinske protuofenzivne operacije, koje opisuje kao "prilično uspješne", već su značajno otežale ruske planove za nastavak ofenzivnih djelovanja tijekom ove godine. Uz to, ruske snage suočavaju se s ozbiljnim problemima u komunikaciji, dijelom zbog ograničenja povezanih sa sustavom Starlink, kao i s nedostatkom sustava za elektroničko ratovanje.

Rusija sprema odgovor ako Kijev upotrijebi strani zračni prostor za napade na luke

Rusija će odgovoriti ako druge zemlje budu dopustile Ukrajini da koristi njihov zračni prostor za napade dronovima na ruske baltičke luke, kazao je Kremlj u utorak.

Ukrajina je u proteklom mjesecu pojačala napade na rusku infrastrukturu za izvoz nafte, pokrenuvši svoje najžešće napade dronovima u četverogodišnjem ratu na baltičke luke Ust-Luga i Primorsk.

"Ako se bude davao zračni prostor za provođenje neprijateljskih, terorističkih aktivnosti protiv Ruske Federacije, to će nas prisiliti da izvučemo odgovarajuće zaključke i poduzmemo odgovarajuće mjere", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Dodao je da ruska vojska pomno prati i analizira razvoj događaja i daje preporuke koje Kremlj provjerava.

Peskov je rekao da su u tijeku radovi na osiguranju sve ključne infrastrukture, ali objekti ne mogu biti 100 posto zaštićeni od "terorističkih napada".

Vojske Estonije i Latvije rekle su da su u noći na utorak zamijetile stranu aktivnost dronova blizu njihove granice s Rusijom, što je najnoviji u nizu sličnih incidenata na istočnom krilu NATO-a.

Estonske obrambene snage kazale su u priopćenju u utorak da su detektirale "potencijalno opasnu zračnu aktivnost" unutar i izvan svog zračnog prostora tijekom noći.

"Poslana je preventivna obavijest o prijetnji", a prijetnje su u međuvremenu prošle, dodali su.

"Vrlo je vjerojatno da se radilo o ukrajinskim dronovima koji su zalutali", rekao je pukovnik Uku Arold, glasnogovornik estonskih obrambenih snaga, za estonsku javnu televiziju ERR.

Vlasti nisu odgovorile na zahtjev za komentar.

Ostaci najmanje jednog drona pronađeni su u estonskom okrugu Tartu, a istražuju se i drugi nalazi, prema ⁠ERR-u.

Latvijske nacionalne oružane snage rekle su u odvojenom priopćenju da su u ponedjeljak navečer otkrile stranu bespilotnu letjelicu u blizini latvijsko-ruske granice. Letjelica nije ušla u latvijski zračni prostor, dodaje se.

Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade dronovima na ruske rafinerije nafte i izvozne rute, neke blizu ruske granice s baltičkim zemljama i Finskom, u pokušaju da oslabi ratno gospodarstvo Moskve.

"Posljednjih tjedana Ukrajina je napala ruske naftne luke u Finskom zaljevu s više od 2500 dronova", rekao je finski premijer Petteri Orpo na konferenciji za novinare, dodajući da ništa ne sugerira da se Finska suočava s izravnom vojnom prijetnjom.

Zalutali ukrajinski dron srušio se u nedjelju u Finskoj, što je prvi put da se rusko-ukrajinski rat proširio na finsko tlo. Policija je u ponedjeljak izjavila da se čini da je dron nosio neeksplodiranu bojevu glavu.

Finske obrambene snage i granična straža pojačale su svoju pripravnost zbog ukrajinskih napada u Rusiji u protekla dva tjedna, rečeno je u utorak.