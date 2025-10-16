Mladi par osumnjičen za ubojstvo bebe, 36 puta je izbodena škaricama za nokte: "Nije mi se činilo kao živo biće"

Par iz Njemačke osumnjičen je za smrt vlastitog novorođenčeta, koje je prije smrti izbodeno 36 puta. Dvoje optuženika suočava se s optužbama za zajedničko ubojstvo pred sudom u Darmstadtu.

Prema optužnici, 21-godišnjakinja i njezin 26-godišnji zaručnik htjeli su skriti rođenje svog djeteta od njezinih roditelja. Stoga su navodno istog dana ubodima škaricama za nokte ubili djevojčicu, rođenu u prosincu 2024. godine.

Na početku suđenja odvjetnik mlade žene pročitao je izjavu Njemice. Optuženica, koja je još uvijek išla u školu i živjela s majkom u Neu-Isenburgu, izjavila je da je potiskivala trudnoću i nikomu nije rekla.

Nakon poroda, tijekom kojeg je bila sama kod kuće u kupaonici, nije primijetila nikakve znakove života kod djeteta.

Dijete joj se nije činilo "kao živo biće", nastavlja se u izjavi. "Stavila sam ga u košaru za rublje", poručila je.

Ne sjeća se što se dogodilo nakon toga. Sjećanje joj se vratilo tek kad je iskrvarila, javlja Welt.

Njezin zaručnik nazvao je hitnu pomoć, a ona je odvezena u bolnicu. "Znala sam da sam učinila nešto strašno", pročitao je odvjetnik optuženice.

Dvadesetšestogodišnjak je izjavio da ne zna ništa o trudnoći i porodu te da nema nikakve veze sa smrću bebe.

Suđenje se nastavlja.