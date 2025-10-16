U atomskom skloništu otvorena garaža, ali već se najavljuju zatvaranja: "Moramo biti realni"
16. listopada 2025. @ 17:43
Split je dobio novu garažu.
Split je u atomskom skloništu dobio novu garažu sa sto parkirnih mjesta. To je dobra vijest u gradu u kojem, procjenjuje se, nedostaje i do 20.000 mjesta, ali loša je vijest da će zbog prokišnjavanja, koje se ustanovilo tijekom radova, garaža uskoro biti povremeno zatvarana.
"Mi možemo govoriti da ćemo ih sagraditi pedeset, ali moramo bit realni koje financijske okvire imam. Za tri ove koje su sada u realizaciji nisu osigurana sredstva, dajem sve od sebe da se osiguraju", rekao je Šuta.
"Stanari u principu neće ostati bez parkirnih mjesta, nego će u svakom trenutku imat barem 50 posto parking mjesta", najavio je Davor Matošić, direktor Split parkinga.