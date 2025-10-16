U atomskom skloništu otvorena garaža, ali već se najavljuju zatvaranja: "Moramo biti realni"

Split je u atomskom skloništu dobio novu garažu sa sto parkirnih mjesta. To je dobra vijest u gradu u kojem, procjenjuje se, nedostaje i do 20.000 mjesta, ali loša je vijest da će zbog prokišnjavanja, koje se ustanovilo tijekom radova, garaža uskoro biti povremeno zatvarana.

Gradonačelnik Tomislav Šuta najavljuje u svom mandatu gradnju 6000 parkirnih mjesta. Svog prethodnika proziva Ivicu Puljka za javne nabave za nove garaže bez da je za njih osigurao financiranje.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita Foto: DNEVNIK.hr

"Mi možemo govoriti da ćemo ih sagraditi pedeset, ali moramo bit realni koje financijske okvire imam. Za tri ove koje su sada u realizaciji nisu osigurana sredstva, dajem sve od sebe da se osiguraju", rekao je Šuta.

Nova garaža u Spltu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Stanari u principu neće ostati bez parkirnih mjesta, nego će u svakom trenutku imat barem 50 posto parking mjesta", najavio je Davor Matošić, direktor Split parkinga.