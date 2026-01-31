Bivša državna tajnica nakon objave eksplicitnih snimki: "Pokušavaju me navesti na samoubojstvo"

Mirjana Pajković, bivša državna tajnica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore podnijela je ostavku nakon što su u javnost dospjele njezine eksplicitne snimke.

Pajković tvrdi da je riječ o političkoj osveti, a za sve optužuje Dejana Vukšića bivšeg ravnatelja Agencije za nacionalnu sigurnost Crne Gore.

Bivša državna tajnica navodi da nije riječ o seks-skandalu, već o obračunu s njom zbog prijava koje je podnijela.

"Vukšić je podnio ostavku zbog ucjena, zato što sam ga prijavila. Moja sigurnost je ugrožena i bojim se što mi se može dogoditi narednih dana. Predsjednik Milatović me nije podržao", rekla je Pajković u intervjuu za FACE to FACE.

"Žalit ću se Sudu u Strasbourgu ako država ne zaštiti moja ljudska prava. Lakše je bilo ubiti me nego se na ovakav način obračunavati sa mnom. Ja želim živjeti i raditi u Crnoj Gori i neću otići", poručila je.

Navela je da je izložena uznemiravanju putem telefona i društvenih mreža te da se osjeća nezaštićeno. "Uznemiravaju me preko telefona, dodaju me u razne grupe. Državni organi su nemoćni. Netko želi da za mene ne bude ni mjesta ni života u Crnoj Gori. Pokušavaju me navesti na samoubojstvo. Ovo je gore od smrti, opasnije od prijetnje po život", kazala je.

Govorila je i o psihološkom pritisku kojem je izložena. "Teško mi je. Imam osjećaj da me tijelo izdaje. Postoje noći kada imam osjećaj da ne smijem zaspati jer ne znam što donosi novo jutro."

Istaknula je da su snimke koje su dospjele u javnost selektivno plasirane. "Da je netko htio nanijeti štetu drugoj strani, prikazala bi se i glava muškarca", navela je.

Tvrdi i da joj je Vukšić ranije prijetio. "Govorio mi je da će cijela Crna Gora vidjeti moje snimke. Danima prije mi je prijetio. Moja jedina sreća je što sam bila dovoljno pronicljiva da snimim taj razgovor. Snimila sam ga kao samozaštitu. Da nemam tu snimku, ne bih imala dokaz da spasim život", rekla je.

Prema njezinim riječima, riječ je o obrascu obračuna s neistomišljenicima i zlouporabi moći. "Ako se zamjerite moćnom državnom autoritetu, bit ćete uklonjeni. Ne biraju se sredstva. Postoji mehanizam uništavanja života i karijera", zaključila je Pajković.

Ako u bilo kojem trenutku osjećate da ste na rubu i da je bol prevelika, odmah potražite pomoć. Nazovite bilo koju blisku osobu, recite to liječniku ili nazovite Centar za krizna stanja i prevenciju suicida u Zagrebu. Na telefonskom broju 01 2421 603 dostupni su 24 sata dnevno.

Također se možete javiti u najbližu bolnicu gdje će vam biti pružena hitna psihijatrijska pomoć (koja ne znači nužno ostanak na bolničkom liječenju).