Skandal s eksplicitnim snimkama: Bivša državna tajnica i nekadašnji šef tajnih službi u središtu afere

Bivši savjetnik za sigurnost predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić i Agencija za nacionalnu sigurnost objavili su da nemaju nikakve veze s nastankom, posjedovanjem ili distribucijom snimaka Mirjane Pajković donedavne državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Pajković je u petak dala ostavku nakon što su javno objavljeni videozapisi s eksplicitnim seksualnim sadržajem u kojem sudjeluje državna tajnica. Vukšić i Pajković su izjavili da su ostavke dali iz osobnih razloga.

"Odbacujem sve netočne, nepotpune i tendenciozne tvrdnje koje mi pokušavaju pripisati odgovornost bez dokaza za ugrožavanje privatnosti Pajković i distribuciju spornih snimaka. Te sam sadržaje prvi put vidio tek kada su počeli ilegalno kružiti društvenim mrežama“, pravdao se Vukšić u izjavi.

Međutim, navodi da mu je Mirjana Pajković u listopadu 2024. protupravno ukrala mobitel, koji je potom zloupotrijebljen, čime je "grubo narušila njegovu privatnost". Tvrdi da je zato nastala kontroverzna audio snimka na kojoj se čuje kako joj prijeti. Poziv je bio s fiksnog telefona iz ureda predsjednika Jakova Milatovića, piše Nova.rs.

"Nadležna tijela imaju informacije o tom događaju. Riječi koje sam tom prilikom uputio M.P., a koje su objavljene selektivno i s vremenskim razmakom od godinu i tri mjeseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zlouporabu mog telefona. Te riječi, bez obzira na njihov sadržaj, ne predstavljaju i ne mogu predstavljati dokaz bilo kakvog kaznenog djela vezanog uz izradu ili distribuciju fotografija i videa na društvenim mrežama, jer se radi o potpuno odvojenim pravnim pitanjima. Unatoč tome, danas se svjesno pokušava zamijeniti teze u kojima se ja, kao oštećenik, pokušavam predstaviti kao počinitelj kaznenog djela, a osoba koja je postupila protuzakonito, odnosno ukrala telefon, kao žrtva“, istaknuo je Vukšić.

"Mene se ucjenjivalo"

Tvrdi kako je u ožujku 2025. s nepoznatog broja primio "uznemirujuće poruke" s prethodno spomenutom audio snimkom s njegovim glasom, s jasnom prijetnjom i pokušajem ucjene da odustane od kandidature za suca Ustavnog suda, što je, kako je rekao, shvatio kao poruku da će audio snimka biti objavljena ako ne posluša "upute". Također, tvrdi da je s tim snimkama Pajković nakon toga pokušala isposlovati i mjesto pučke pravobraniteljice koju predlaže predsjednik Crne Gore.

Bivši savjetnik Vukšić je dodao da je Pajković krajem prosinca 2025. protiv njega podnijela prijavu, dostavivši istu audio snimku i "stvarajući lažni dojam da se radi o nedavnom događaju, prešućujući činjenicu da se događaj dogodio prije više od godinu dana te da je već bila ispitivana zbog pokušaja ucjene povodom iste audio snimke".

Istaknuo je da javno i nedvosmisleno objavljuje da je spreman odmah se podvrgnuti poligrafu i svim drugim vrstama provjera i utvrđivanja činjenica te je pozvao nadležne organe da ih provedu bez odgode, uz poziv da se sve osobe povezane s ovim slučajem podvrgnu istim testovima. Inzistira da će se istina doznati pred institucijama, a ne na društvenim mrežama ili u raspravama u Skupštini Crne Gore.

Eksplicitna fotografija

Prije ostavke, Pajković je podnijela policiji tri kaznene prijave, zbog neovlaštene distribucije eksplicitnog sadržaja - njezine fotografije. Prema prijavi, sumnja da je bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost (ANB) Dejan Vukšić, svjestan nezakonitosti, pokušao iskoristiti informacije koje je dobio prirodom funkcije koju je obavljao, te da je tim materijalom prijetio, a neizravno je u jednoj emisiji govorio o postojanju kompromitirajućeg materijala i prije nego je procurio u javnost.

ANB je prethodno odbacio svaku povezanost s objavom privatne korespondencije, video i foto materijala koji ugrožavaju privatnost građana. Agencija zakonito obavlja poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje prava zajamčena ustavom. "Privatna korespondencija i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesa Agencije i kao takvi ne mogu se povezivati ​​s ANB-om", priopćila je Agencija.

Nije poznato hoće li ovaj slučaj dobiti sudski epilog jer se crnogorsko Tužiteljstvo još nije oglasilo o ovome.

Svaka zlouporaba tuđeg videa, fotografije, portreta, audio snimke ili seksualno eksplicitnog sadržaja može se kazniti s do pet godina zatvora, a ako je kazneno djelo počinjeno nad djetetom, počinitelj se može kazniti s dvije do deset godina zatvora.

Riječ je o takozvanoj osvetničkoj pornografiji, kako se kolokvijalno naziva u praksi i javnom prostoru, odnosno kaznenom djelu koje je relativno nedavno uvršteno u Kazneni zakon Crne Gore.