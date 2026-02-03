Srbija se oglasila nakon dočeka rukometaša i Thompsona: "Ozbiljno smo zabrinuti zbog..."

Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije oglasilo se priopćenjem u kojem je izrazilo "ozbiljnu zabrinutost" zbog simbola i poruka zabilježenih u Hrvatskoj i Zagrebu.

"Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije izražava ozbiljnu zabrinutost zbog novih i sve češćih pojava isticanja simbola i poruka povezanih s ideologijom iz razdoblja Drugog svjetskog rata koja je uzrokovala masovna stradanja srpske, romske i židovske populacije, kao i antisrpskih grafita koji su nedavno zabilježeni u Republici Hrvatskoj, uključujući i grad Zagreb", poručili su u priopćenju, koje su na svojim stranicama objavili na dan dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

Javne demonstracije i okupljanja, poručili su iz ministarstva, ne bi smjele postati poligon za izražavanje poruka mržnje, povijesnog revizionizma i netolerancije, već prilika za promicanje međusobnog poštovanja i tolerancije.

"Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije smatra da se trajna stabilnost i međusobno povjerenje u regiji mogu izgraditi isključivo otvorenim i odgovornim dijalogom, međusobnim poštovanjem i pažljivim odnosom prema složenim stranicama naše zajedničke povijesti te da Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, treba imati značajnu ulogu u promicanju tih načela i doprinosu atmosferi razumijevanja, tolerancije i unapređenja dobrosusjedskih odnosa", poručili su u priopćenju.