Industrija prijevara u Britaniji: Migranti plaćaju tisuće funti da "postanu" gay i ostanu u zemlji

Istraživanje koje su proveli prikriveni reporteri otkrilo je razmjere sustavnog iskorištavanja sustava. Migrantima čije su vize pred istekom daju se lažne životne priče, upute kako prevariti liječnike opće prakse i fabricirani dokazi, uključujući fotografije iz gay klubova i pisma potpore.

Prikriveni reporteri BBC-ja, predstavljajući se kao studenti iz Pakistana i Bangladeša, posjetili su nekoliko ureda. Jedna odvjetnička tvrtka tražila je čak 7.000 funti za pokretanje lažnog zahtjeva, uz obećanje da je šansa za odbijanje od strane Ministarstva unutarnjih poslova (Home Office) "vrlo niska".

Jedna od savjetnica, identificirana kao Tanisa Khan, snimljena je kako u spavaćoj sobi priprema "klijenta":

"Slušaj me. Nitko ovdje nije stvaran. Postoji samo jedan izlaz kako bi se ovdje živjelo i to je metoda koju svi usvajaju", izjavila je Tanisa prikrivenom reporteru kada joj je priznao da nije gay.

Ona je objasnila kako će za njega izraditi "sveobuhvatan paket":

"Potpuno ću vas pripremiti za intervju. Sastavit ću paket koji uključuje vaše fotografije u klubovima, razne dokaze, pismo organizacije i dodatna pisma podrške. Čak ću naći nekoga tko će napisati da je imao seksualni odnos s vama."

"Nitko ovdje nije gay"

Istraga je dovela reportere i do udruge "Worcester LGBT", koja se predstavlja kao grupa za podršku gay tražiteljima azila. Na jednom od njihovih sastanaka, kojem je prisustvovalo više od 175 ljudi, sami sudionici priznali su reporteru da je sve predstava.

"Većina ljudi ovdje nisu gay osobe", rekao je muškarac po imenu Fahar. Drugi, Zeeshan, bio je još izravniji: "Nitko ovdje nije gay. Čak ni jedan posto. Čak ni 0,01 posto."

Kako bi pojačali svoje zahtjeve, migranti su dobivali upute da posjećuju liječnike i glume depresiju uzrokovanu strahom od deportacije. Jedan bivši migrant iz Pakistana, koji je kasnije priznao prijevaru, otkrio je da mu je odvjetnica savjetovala da nabavi lijekove protiv depresije kao dokaz za Home Office, iako ih nikada nije pio. Neki su čak išli toliko daleko da su lagali dobrotvornim udrugama da su zaraženi HIV-om kako bi dobili pismo preporuke.

Home Office: "Sustav se rigorozno provjerava"

Ova skupina migranata - oni koji su legalno ušli s vizama (studentskim ili radnim) koje su istekle - sada čini 35 posto svih zahtjeva za azil, kojih je u 2025. godini bilo više od 100.000.

Stručnjakinja za imigracijsko pravo Ana Gonzalez upozorava na štetu koju ovakve prijevare nanose pravim izbjeglicama:

"Ljudi poput ovih samo otežavaju stvari legitimnim tražiteljima azila i izbjeglicama. Kada ste žrtva torture, to se često može objektivno dokazati. Ali kod LGBT zajednice to je nematerijalno, temelji se na tome koliko ste uvjerljivi na taj određeni dan, bez obzira govorite li istinu ili ne."

Iz Ministarstva unutarnjih poslova poručili su da je zlouporaba sustava "vrijedna prijezira" te da će se svi koji pokušaju eksploatirati sustav suočiti s punom silinom zakona, uključujući zatvorske kazne i deportaciju.