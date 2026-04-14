Meta radi na AI verziji Marka Zuckerberga, koji će se baviti zaposlenicima umjesto njega

Meta razvija verziju umjetne inteligencije (AI) Marka Zuckerberga koja bi mogla komunicirati s zaposlenicima umjesto njega, kao dio šire strategije usmjerene na transformaciju kompanije kroz AI sustave. Inicijativa je dio općeg plana da se taj američki tehnološki div preoblikuje u smijeru napredne umjetne inteligencije i interaktivnih digitalnih likova, razvijajući fotorealistične 3D AI avatare s kojima korisnici mogu komunicirati u stvarnom vremenu.

Prema dostupnim informacijama, Meta je nedavno počela davati prioritet razvoju Zuckerbergova AI lika. Mark Zuckerberg osobno sudjeluje u treniranju i testiranju sustava koji bi u budućnosti mogao razgovarati sa zaposlenicima i davati im povratne informacije. Sustav se trenira na njegovim manirama, tonu, javnim izjavama i strateškom razmišljanju kako bi interakcije bile što vjerodostojnije, prenosi portal Ars Technica.

Taj projekt odvojen je od drugog sustava, poznatog kao AI agent izvršnog direktora, koji bi trebao pomagati Zuckerbergu u pronalaženju informacija i obavljanju internih zadataka. Zuckerberg je značajno povećao ulaganja u umjetnu inteligenciju, najavljujući razvoj takozvane "osobne superinteligencije" i natjecanje s vodećim konkurentima u industriji. Također je postao znatno uključeniji u tehnički rad, provodeći nekoliko sati tjedno u programiranju i sudjelovanju u tehničkim pregledima u Meti.

Meta je ranije lansirala AI asistente i chatbotove, uključujući likove temeljene na slavnim osobama kako bi privukla mlađe korisnike. Takvi projekti inspirirani su rastom platformi za pratitelje AI tehnologije i eksperimentiranjem s digitalnim likovima prilagođenima korisniku. Tvrtka je također uvela "AI Studio", koji korisnicima i kreatorima omogućuje izradu vlastitih AI likova za interakciju.

Međutim, neke su značajke izazvale kontroverze zbog sadržaja koji su stvarali korisnici, ali i zbog zabrinutosti regulatora oko sigurnosti korisnika, osobito djece. Meta je ograničila pristup tinejdžera određenim AI likovima, nakon sigurnosnih procjena. Laboratoriji za superinteligenciju u Meti također razvijaju i nove generacije AI likova.

Naglasak je na fotorealističnim digitalnim avatarima koji zahtijevaju veliku računalnu snagu kako bi se osigurala uvjerljivost i smanjilo kašnjenje u interakciji. Tvrtka razvija i glasovne sustave uz pomoć akvizicija tvrtki PlayAI i WaveForms. Interno se potiče korištenje AI alata, iako dio Metinih zaposlenika strahuje od mogućih otkaza. No, Meta tvrdi da je riječ tek o programu usavršavanja zaposlenika.